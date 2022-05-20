O mamão está entre as sete primeiras frutas da pauta de exportação do Brasil, sendo o Espírito Santo o maior exportador desse fruto. Nesta semana de 16 a 20 de maio, o estado recebeu uma visita técnica do Chile para verificar o controle fitossanitário na produção do mamão, com o intuito de abrir o mercado chileno para exportações da fruta brasileira.

A missão, composta por dois auditores do Ministério da Agricultura do Chile –SAG, foi acompanhada por auditores fiscais da Superintendência Federal de Agricultura no ES (SFA-ES/Mapa) e do Departamento de Sanidade Vegetal (DSV/Mapa), além de representantes do IDAF-ES, da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya (Brapex) e do setor produtivo.

Técnicos do Chile vêm ao ES conhecer a qualidade do mamão capixaba Crédito: SFA-ES / MAPA

Sooretama, Jaguaré e Pinheiros. Depois de verificar como é feito o monitoramento oficial de mosca da carambola na Grande Vitória , a missão seguiu para os principais municípios produtores de mamão no Espírito Santo e que possuem lavouras monitoradas no âmbito do programa de exportação para os EUA: Linhares

Nas visitas de campo, eles puderam avaliar os padrões de controle fitossanitário e a qualidade das propriedades produtoras da fruta, além de visita aos packing houses (área de processamento pós-colheita), que fazem parte do programa de exportação de mamão para os EUA , exportação para a União Europeia , Argentina e mercado interno.

Técnicos do Chile vêm ao ES conhecer a qualidade do mamão capixaba Crédito: SFA-ES / MAPA

Segundo a Brapex, os chilenos mostraram interesse em importar o Papaya devido a qualidade e boa reputação do fruto brasileiro, que é considerado um dos melhores do mundo.