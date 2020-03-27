Aplicativo reúne feirantes do ES para vender pela internet

Produção agrícola Crédito: Ifes Campus Itapina/ Divulgação

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03 e abril. Das mãos do produtor rural direto para do consumidor. Neste momento de crise, com a economia praticamente parada por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus (Covid-19), várias soluções têm sido encontradas para dar uma renda para quem depende do comércio para sobreviver. Uma ideia, que surgiu no Espírito Santo, foi criar um aplicativo para permitir que os feirantes venderem pela internet. O delivery começa a funcionar no dia

Sensibilizados com a situação, um grupo de profissionais de tecnologia de Vitória se uniu e eles desenvolveram um aplicativo para viabilizar que feirantes e produtores rurais possam vender pela internet. O aplicativo Feira Capixaba é totalmente gratuito e a iniciativa não tem fins lucrativos para os desenvolvedores.

Seis profissionais das empresas Tecnovix, DataThink, Plim Design e VixSys colaboraram durante uma semana para criar o aplicativo. O grupo de profissionais se uniu para pensar alguma solução que ajudasse a sociedade nessa fase difícil. Dali perceberam que a perícia que tinham com o desenvolvimento de negócios digitais poderia ajudar muitas pessoas que não teriam condições de enfrentar essa situação sozinhos.

Aplicativo Feira Capixaba Crédito: Divulgação/Feira Capixaba

Everton Monteiro, engenheiro de dados da DataThink, comenta que os especialistas fizeram uma espécie de hackathon, que é um tipo de evento que funciona como uma maratona de programação. "Reunimos um time que envolveu programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software e ao marketing digital. Foi uma corrida contra o tempo, pois sabemos que a necessidade desses comerciantes é urgente, lembra.

COMO VAI FUNCIONAR O APLICATIVO

Clarissa Erthal Coriolano, coordenadora de marketing na Technovix, explica que o feirante vai cadastrar algumas cestas de produtos através de um formulário de adesão, indicando os preços de cada kit e a região onde realiza suas entregas.

Já para os clientes, a experiência será semelhante a um aplicativo de delivery de alimentos. Após ele realizar o cadastro, o consumidor vai visualizar as cestas de produtos, a disponibilidade de entrega em seu bairro e os meios de pagamento aceitos. O pagamento é feito diretamente ao feirante na hora da entrega.

Ainda segundo Clarissa, o cadastramento dos produtores começou na última quinta-feira (26). Já a disponibilização para download será a partir do dia 03 de abril.

É PRODUTOR RURAL OU FEIRANTE? VEJA COMO SE INSCREVER

(27) 99904-5656 ou para o e-mail [email protected] onde receberá mais informações. Para se inscrever no projeto, basta que o feirante ou produtor rural envie uma mensagem para o número de WhatsAppou para o e-mailonde receberá mais informações.

QUER COMPRAR? SAIBA COMO

As pessoas que se interessarem em fazer sua feira pela internet devem fazer o download do aplicativo Feira Capixaba a partir do dia 03 de abril. O aplicativo vai disponibilizar "cestas de produtos" que são entregues na sua região. Depois de fechar o pedido, o consumidor vai saber a data de entrega e receber o contato do produtor rural.