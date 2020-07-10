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10 de julho

Pizzarias do ES celebram Dia da Pizza com promoções e novidades

A tradição de comemorar o Dia Nacional da Pizza em 10 de julho teve início em São Paulo nos anos 1980 e vem crescendo a cada ano entre os capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 06:00

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 06:00

Pizza da Comarella Pizza e Burger
Pizza da Comarella Pizza e Burger Crédito: Comarella/Divulgação
Pizza é tão bom que dá vontade de comer todos os dias, concorda? Queridinha entre os pratos ícones da Itália, a redonda é tão amada no Brasil que ganhou por aqui uma data comemorativa. O Dia Nacional da Pizza, 10 de julho, foi instituído em 1985 pelo então secretário de turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, no encerramento de um concurso de pizzas.
O sucesso da disputa foi tão grande que, desde então, restaurantes especializados aproveitam a data para criar promoções ou apresentar novidades. Entre os capixabas, a tradição do Dia da Pizza vem crescendo a cada ano, e nesta semana, a queridinha do delivery mais uma vez conquista os holofotes da gastronomia.

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Confira a seguir sabores e formatos recém-saídos do forno e aproveite os descontos que algumas pizzarias da Grande Vitória prepararam para esta sexta-feira (10), no delivery ou em pedidos para viagem. Bom apetite!

ONDE PEDIR:

  • FIGATA PIZZA & BIRRA
  • A pizzaria comemora aniversário de três anos este mês. Para celebrar também o Dia da Pizza, a casa lançou dois combos especiais, disponíveis até domingo (12/07). O Duo Misto (R$ 98,90) contém uma pizza grande salgada (frango com catupiry, calabresa ou portuguesa) e uma pizza média doce (Nutella com morango ou com banana). O Duo Sale (R$ 78,90), por sua vez, inclui uma focaccia al pesto e uma pizza grande salgada. Delivery: (27) 3376-4441, 99668-4451 ou iFood.
  • JUSSARAS PIZZA
  • No Dia da Pizza (10/07), o restaurante vai funcionar em horário especial para delivery, das 12h às 22h, sem intervalo. A cada pizza pedida, o cliente ganhará uma long neck Stella Artois. Frete grátis em pedidos acima de R$ 50 pelo aplicativo Shipp. Mais informações: @jussaraspizza.
Pizza e focaccia do Duo Sale, combo comemorativo da Figata Pizza & Birra
Pizza e focaccia do Duo Sale, combo comemorativo da Figata Pizza & Birra Crédito: Figata/Divulgação
  • KING KONE
  • A pizzaria preparou diversas novidades para o fim de semana. No Dia da Pizza (10/07), chegam à carta três novos sabores: Aglio Nero (queijo, pancetta, grana padano e geleia de alho negro/R$ 31), Chicken Jalapeño (queijo, frango, pancetta e pimenta jalapeño/R$ 29) e Parmegiana di Melanzane (tomate, queijo, berinjela empanada, manjericão e parmesão/R$ 28). 
  • No sábado entra no menu panzerotti (pizza frita), com sabores Boscaiola (muçarela, linguiça, tomate, cogumelos, manjericão e grana padano/R$ 29) e Mortadela com Mascapone (mortadela com pistache, mascarpone, manjericão e raspas de limão siciliano/R$ 30). Domingo é a vez dos calzones Capricciosa (queijo, coração de alcachofra, presunto, manjericão e azeitona/R$ 31) e Ricota com Espinafre (R$ 28). Delivery: (27) 3227-3777, Shipp, iFood e Uber Eats.
Pizza Chicken Jalapeño do King Kone Pizza Bar
Pizza Chicken Jalapeño do King Kone Pizza Bar Crédito: King Kone/Divulgação
  • FORNERIA PREFERITO 
  • O restaurante do chef Orlando Nardi lançou nesta semana a pizza de alho-poró com camembert e mel (R$ 69,90/10 fatias). Delivery: (27) 3066-6194, 99579-2561 ou iFood. Mais informações: @preferitorestaurante.
  • PIZZA TUCUNA VITÓRIA 
  • A pizzaria acaba de incluir no cardápio o sabor Pepperoni (pepperoni, muçarela, cebola e alho) que, no Dia da Pizza, sairá de R$ 57,80 por R$ 50. Delivery: (27) 3376-2227 e 99258-9801. Mais informações: @pizzatucuna.vix.

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  • LA MUSA PIZZERIA NAPOLETANA
  • No Dia da Pizza, a casa terá um combo comemorativo que inclui uma pizza marguerita, uma pizza calabresa, uma pizza de Nutella com pistache e duas cervejas Stella Artois (long neck). Quanto: R$ 78 para retirada no local e R$ 88 pelo delivery no aplicativo Shipp. Mais informações: @lamusapizzeria.
  • DOMINO'S PIZZA
  • Com lojas em Vitória, Vila Velha e Serra, a rede de pizzarias trouxe para o Estado a pizza de pão de alho (a partir de R$ 29,90 (média), disponível em três tamanhos).Delivery: (27) 3315-4746 (Praia do Canto), 2233-8082 (Jardim Camburi), 3063-6303 (Praia da Costa) e 2233-3400 (Laranjeiras). Mais informações: @dominospizzabrasil.
Pizza Civitiello da pizzaria La Musa
Pizza Civitiello da pizzaria La Musa Crédito: Felipe Delboni
  • COMARELLA PIZZA E BURGER
  • A pizzaria lançou três novos sabores: La Peppe (molho de tomate, muçarela, gorgonzola, catupiry, manjerica?o e geleia de pimenta), Piemont (molho de tomate, muçarela, calabresa, bacon, tomate e cebola picados, sour cream e ore?gano) e Mamma Rosa (molho de tomate, muçarela, frango desfiado, alho-poro?, catupiry, azeitona e ore?gano). 
  • Somente no dia 10/07, qualquer pizza tamanho G sairá pelo valor da pizza M ou ao pedir duas pizzas G, dos sabores "Preferitas", o cliente ganha de brinde uma pizza P de brigadeiro. Promoção válida somente para take out com pedidos antecipados pelo (27) 3340-5600 ou 99848-1023. Mais informações: @comarellapizzaeburger.

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  • SALSA PIZZARIA
  • No Dia da Pizza (10/07), as pizzas tradicionais no tamanho grande (8 fatias) serão vendidas pelo valor promocional de R$ 35 (taxa de entrega e embalagem cobradas à parte). São elas: Muçarela, Margherita, Portuguesa, Calabresa, Frango com catupiry, Rúcula Especial e Bacon. Delivery: (27) 98114-1796, iFood e Shipp. Mais informações: @salsapizzaria.
  • DE LIRA RESTAURANTE E PIZZARIA
  • Somente no Dia da Pizza, as pizzas gigantes da casa serão vendidas com 10% de desconto. A novidade lançada esta semana é a Florença, com salaminho, molho de tomate, muçarela de búfala, rúcula e parmesão (a partir de R$ 34). Delivery: (27) 3200-4480 e 3349-9630. Mais informações: @restaurantedelira.
Pizza da pizzaria Tucuna
Pizza da pizzaria Tucuna Crédito: Pizza Tucuna/Divulgação
  • DON CAMALEONE
  • No Dia da Pizza (10/07), o restaurante terá três combos promocionais com cervejas especiais: Don Pepperoni (molho de tomate, pepperoni e muçarela de búfala) + Baden Baden IPA (R$ 65); Quattro Formaggi (muçarela, parmesão, gorgonzola, brie e mel) + Baden Baden Cristal (R$ 65); e Don Calangone (molho de tomate, muçarela, brie, manjericão e presunto cru) + duas Eisenbahn Weizenbier (R$ 65). Os 30 primeiros pedidos de cada combo ganharão brindes. Mais informações: @doncamaleone.

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  • CHICAGO ES
  • A promoção do Dia da Pizza (10/07) é o combo de pizza grande + refrigerante 1,5 L a R$ 39,90 (sabores marguerita, calabresa, portuguesa e frango). A casa lançou um novo sabor, no formato deep dish, chamado Malcolm X (molho rústico, muçarela, catupiry, gorgonzola, parmesão, bacon e alho frito/a partir de R$ 21,90). Delivery: (27) 3535-3556, iFood, Shipp e Uber Eats. Mais informações: @chicago.es.
  • CAZAROTO PIZZARIA
  • No Dia da Pizza, uma pizza Maracanã (45 cm/12 fatias) do sabor calabresa, frango com catupiry, geleia de pimenta ou bacon com ovos + 1 refrigerante 1,5L sairá a R$ 49,99 para retirada no balcão. Pedido antecipado pelo (27) 99281-8744 ou 3535-3566. Mais informações: @cazaroto_es.

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  • ART PIZZA ARTESANAL
  • O food truck terá uma pizza inédita exclusivamente no Dia da Pizza, a Siena (queijo, pesto de manjericão, cogumelos Paris, tomate, alho frito, bacon, azeitonas pretas e orégano chileno/R$ 28). Também serão oferecidos três combos, apenas na dia 10/07): Siena + foccacia (entrada) a R$ 40; Siena + Marguerita (R$ 45); e Siena e Da Vinci a R$ 50. Cada pizza tem 28 cm de diâmetro. Delivery: (27) 99816-1058. Mais informações: @artpizzaartesanal.    
  • PIZZARIA ROBERTA
  • No Dia da Pizza (10/07) a pizza Marguerita tamanho família sairá de R$ 48 por R$ 25. Delivery: (27) 3339-2461 e 3340-8965. Mais informações: @pizzariaroberta
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Pizza de camembert, alho-poró e mel da Forneria Preferito Crédito: Preferito/Divulgação

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