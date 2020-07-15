Arraiá dos chefs: como fazer um saboroso cuscuz junino

Canjiquinha de milho é um dos ingredientes mais tradicionais da cozinha nordestina. Logo, tem presença garantida no cardápio dos festejos de São João, e uma versão especial foi criada pelo chef Victor Prazer para fechar a série "Arraiá dos Chefs": cuscuz junino, com a canjiquinha combinada a lombinho, linguiça, bacon, amendoim e diversas especiarias.
Nossa série de receitas juninas já apresentou maçã e morango do amor, pavê de paçoca com chocolate e cupim atolado.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- 200g de canjiquinha de milho
- 150g de lombo suíno
- 150g de bacon
- 150g de linguiça calabresa
- 1 tomate picado, sem sementes (reserve a polpa com as sementes)
- Meia cebola picada
- 5 dentes de alho
- ? do maço de salsa picada
- ? do maço de cebolinha verde picada
- ? do maço de coentro picado
- 1 colher (chá) açafrão
- 1 colher (chá) de páprica defumada
- 1 colher (chá) de lemon pepper
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 100ml de azeite
- 100g de amendoim torrado
- 100ml de vinho branco seco
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
COMO FAZER:
Em uma frigideira, doure o amendoim em meia colher de manteiga e reserve. Em outra panela, refogue cebola e alho em meia colher de manteiga e um fio de azeite. Adicione a canjiquinha de milho e mexa. Junte água quente e sal e deixe que cozinhe até ficar macia e sem água. Deixe esfriar e com a ajuda de um garfo solte a canjiquinha. Reserve.
Em uma panela, frite o lombo temperado com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Frite o bacon e a linguiça calabresa. Reserve. Na mesma panela, refogue cebola, alho, talos de salsa, cebolinha, coentro e sementes de tomate em meia colher de manteiga e um fio de azeite.
Adicione açafrão, páprica defumada e lemon pepper. Junte as carnes e mexa. Em seguida, adicione o vinho branco e deixe evaporar e encorpar o molho. Junte a canjiquinha, o tomate, o amendoim e o tempero verde. Mexa e ajuste sal e pimenta-do-reino. Acomode em uma travessa e salpique por cima amendoim e tempero verde.