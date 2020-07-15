Vídeo

Arraiá dos chefs: como fazer um saboroso cuscuz junino

O chef Victor Prazeres, do Centro de Convenções de Vila Velha, reinventou a tradicional canjiquinha com carne suína para os festejos julinos
Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 10:00

Cuscuz junino
Crédito: Victor Prazeres
Canjiquinha de milho é um dos ingredientes mais tradicionais da cozinha nordestina. Logo, tem presença garantida no cardápio dos festejos de São João, e uma versão especial foi criada pelo chef Victor Prazer para fechar a série "Arraiá dos Chefs": cuscuz junino, com a canjiquinha combinada a lombinho, linguiça, bacon, amendoim e diversas especiarias. 
Nossa série de receitas juninas já apresentou maçã e morango do amorpavê de paçoca com chocolate e cupim atolado. Para conferir a sugestão do Victor, assista ao passo a passo e inspire-se para sua festa julina em casa! Os ingredientes e o modo de preparo estão descritos logo abaixo do vídeo. 

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  • 200g de canjiquinha de milho
  • 150g de lombo suíno
  • 150g de bacon
  • 150g de linguiça calabresa
  • 1 tomate picado, sem sementes (reserve a polpa com as sementes)
  • Meia cebola picada
  • 5 dentes de alho
  • ? do maço de salsa picada
  • ? do maço de cebolinha verde picada
  • ? do maço de coentro picado
  • 1 colher (chá) açafrão
  • 1 colher (chá) de páprica defumada
  • 1 colher (chá) de lemon pepper
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 100ml de azeite
  • 100g de amendoim torrado
  • 100ml de vinho branco seco
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto

COMO FAZER:

Em uma frigideira, doure o amendoim em meia colher de manteiga e reserve. Em outra panela, refogue cebola e alho em meia colher de manteiga e um fio de azeite. Adicione a canjiquinha de milho e mexa. Junte água quente e sal e deixe que cozinhe até ficar macia e sem água. Deixe esfriar e com a ajuda de um garfo solte a canjiquinha. Reserve.
Em uma panela, frite o lombo temperado com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Frite o bacon e a linguiça calabresa. Reserve. Na mesma panela, refogue cebola, alho, talos de salsa, cebolinha, coentro e sementes de tomate em meia colher de manteiga e um fio de azeite.
Adicione açafrão, páprica defumada e lemon pepper. Junte as carnes e mexa. Em seguida, adicione o vinho branco e deixe evaporar e encorpar o molho. Junte a canjiquinha, o tomate, o amendoim e o tempero verde. Mexa e ajuste sal e pimenta-do-reino. Acomode em uma travessa e salpique por cima amendoim e tempero verde.

