Arraiá dos chefs: veja como fazer um delicioso cupim atolado

Depois de apresentar receitas doces, de maçã e morango do amor e de um apetitoso pavê de paçoca com chocolate, a série "Arraiá dos Chefs" traz a releitura de um outro clássico das festas juninas e julinas, a vaca atolada.
Em vez da costela bovina usada na receita original, as chefs convidadas Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon escolheram cupim, e o resultado deu água na boca! Assista a seguir:
- VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- 1,5 kg de cupim
- 1 cebola grande picada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 2 tomates sem sementes, picados
- 2 colheres (sopa) molho de tomate
- 1 colher (sopa) de vinagre
- Água
- Óleo
- 1 kg de mandioca descascadas e cortadas em rodelas de 3 a 4 cm
- Coentro, salsinha e cebolinha a gosto
- Cominho, colorau e pimenta dedo-de-moça a gosto
- Rendimento: 6 porções
COMO FAZER:
Em uma tigela, tempere os pedaços de cupim com sal e pimenta-do-reino. Leve uma panela de pressão com o óleo ao fogo médio. Quando aquecer, sele os pedaços, em etapas, até dourarem por todos os lados. Não amontoe o cupim no fundo da panela, para que a carne não elimine água (o que vai impedi-la de dourar). Retire da panela e transfira para um prato.
Refogue a cebola, o alho, o colorau e o cominho na mesma panela. Junte os tomates, o molho de tomate e um pouco do tempero verde. Retorne o cupim à panela e regue com um litro de água. Tampe a panela e, após começar a apitar, conte 20 minutos. Desligue o fogo e, quando toda a pressão sair, abra a panela. Se a carne não estiver macia, cozinhe por mais 20 minutos.
Depois, adicione a mandioca e complete a água (se necessário). Deixe cozinhar por 20 minutos, mexendo de vez em quando a panela para o fundo não queimar. Finalize com tempero verde.