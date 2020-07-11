Arraiá dos chefs: veja como fazer um delicioso cupim atolado

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Em vez da costela bovina usada na receita original, as chefs convidadas Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon escolheram cupim, e o resultado deu água na boca! Assista a seguir:

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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

1,5 kg de cupim



1 cebola grande picada



4 dentes de alho descascados e amassados



2 tomates sem sementes, picados



2 colheres (sopa) molho de tomate



1 colher (sopa) de vinagre



Água

Óleo

1 kg de mandioca descascadas e cortadas em rodelas de 3 a 4 cm



Coentro, salsinha e cebolinha a gosto



Cominho, colorau e pimenta dedo-de-moça a gosto



Rendimento: 6 porções

COMO FAZER:

Em uma tigela, tempere os pedaços de cupim com sal e pimenta-do-reino. Leve uma panela de pressão com o óleo ao fogo médio. Quando aquecer, sele os pedaços, em etapas, até dourarem por todos os lados. Não amontoe o cupim no fundo da panela, para que a carne não elimine água (o que vai impedi-la de dourar). Retire da panela e transfira para um prato.

Refogue a cebola, o alho, o colorau e o cominho na mesma panela. Junte os tomates, o molho de tomate e um pouco do tempero verde. Retorne o cupim à panela e regue com um litro de água. Tampe a panela e, após começar a apitar, conte 20 minutos. Desligue o fogo e, quando toda a pressão sair, abra a panela. Se a carne não estiver macia, cozinhe por mais 20 minutos.