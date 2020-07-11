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Arraiá dos chefs: veja como fazer um delicioso cupim atolado

As professoras de gastronomia Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon ensinam a preparar, passo a passo, uma releitura da tradicional vaca atolada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 09:01

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 09:01

Cupim atolado
Crédito:
Depois de apresentar receitas doces, de maçã e morango do amor e de um apetitoso pavê de paçoca com chocolate, a série "Arraiá dos Chefs" traz a releitura de um outro clássico das festas juninas e julinas, a vaca atolada.
Em vez da costela bovina usada na receita original, as chefs convidadas Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon escolheram cupim, e o resultado deu água na boca! Assista a seguir:   
  • VOCÊ VAI PRECISAR DE:
  • 1,5 kg de cupim 
  • 1 cebola grande picada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem sementes, picados
  • 2 colheres (sopa) molho de tomate
  • 1 colher (sopa) de vinagre
  • Água
  • Óleo
  • 1 kg de mandioca descascadas e cortadas em rodelas de 3 a 4 cm
  • Coentro, salsinha e cebolinha a gosto
  • Cominho, colorau e pimenta dedo-de-moça a gosto
  • Rendimento: 6 porções

COMO FAZER:

Em uma tigela, tempere os pedaços de cupim com sal e pimenta-do-reino. Leve uma panela de pressão com o óleo ao fogo médio. Quando aquecer, sele os pedaços, em etapas, até dourarem por todos os lados. Não amontoe o cupim no fundo da panela, para que a carne não elimine água (o que vai impedi-la de dourar). Retire da panela e transfira para um prato.
Refogue a cebola, o alho, o colorau e o cominho na mesma panela. Junte os tomates, o molho de tomate e um pouco do tempero verde. Retorne o cupim à panela e regue com um litro de água. Tampe a panela e, após começar a apitar, conte 20 minutos. Desligue o fogo e, quando toda a pressão sair, abra a panela. Se a carne não estiver macia, cozinhe por mais 20 minutos.
Depois, adicione a mandioca e complete a água (se necessário). Deixe cozinhar por 20 minutos, mexendo de vez em quando a panela para o fundo não queimar. Finalize com tempero verde.

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