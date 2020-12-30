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Rita Cadillac radicaliza ao abandonar loiro e surge ruiva: 'Sereia'

Aos 66 anos, famosa Lady do Povo escolheu mudar o visual para celebrar a chegada de 2021 e recebeu uma enxurrada de elogios pelo Instagram

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:10
A artista Rita Cadillac
A artista Rita Cadillac Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
Rita Cadillac decidiu romper 2021 de cabelo novo! A Lady do Povo radicalizou e ringiu os fios de ruivo para celebrar a chegada do ano novo. 
Contente com o resultado, a famosa de 66 anos fez diversos posts com fotos para lá de sensuais no Instagram para exaltar o novo look. "Aquele boa noite com muito amor e carinho! Bom descanso!", escreveu ela, em um dos posts da rede social de imagens. 

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Os seguidores logo deixaram elogios nas publicações. "Minha sereia", disse um. Outra comentou: "Boa noite, ficou top o cabelo". Uma outra seguidora avaliou: "Uau! Como você está maravilhosa!". 

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