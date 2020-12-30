Rita Cadillac radicaliza ao abandonar loiro e surge ruiva: 'Sereia'

Rita Cadillac decidiu romper 2021 de cabelo novo! A Lady do Povo radicalizou e ringiu os fios de ruivo para celebrar a chegada do ano novo.
Contente com o resultado, a famosa de 66 anos fez diversos posts com fotos para lá de sensuais no Instagram para exaltar o novo look. "Aquele boa noite com muito amor e carinho! Bom descanso!", escreveu ela, em um dos posts da rede social de imagens.
Os seguidores logo deixaram elogios nas publicações. "Minha sereia", disse um. Outra comentou: "Boa noite, ficou top o cabelo". Uma outra seguidora avaliou: "Uau! Como você está maravilhosa!".