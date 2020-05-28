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Misses e misters do ES fazem campanhas de conscientização durante isolamento

Além de divulgar informações, representantes da beleza capixaba fazem ações solidárias e mantêm a rotina de exercício e alimentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 09:01

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 09:01

Misses e misters do ES treinam, fazem social e mantém dieta na pandemia
  Crédito: Montagem A GAZETA
Nem só de preparação para concursos de beleza vivem os misters e misses.  Isolados pela pandemia do novo coronavírus, representantes da beleza do Espírito Santo têm usado o tempo livre para fortalecerem seus perfis e conscientizar a população nas redes sociais durante a pandemia.
A preparação que existe por trás de um concurso de beleza é, muitas vezes, muito maior do que o grande público imagina. Além de manter a alimentação e exercícios, eles têm pensado em novas ações, mirando no engajamento social
Segundo Thays do Espírito Santo, coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen, há um incentivo para que essas figuras usem as redes para conscientizar a população sobre a Covid-19 e faça campanhas para ajudar os afetados pela crise do coronavírus.
Nós temos meninas e meninos em várias partes do Estado. Pedimos que eles usem as redes particulares deles para falar sobre a importância da máscara, da higiene e para arrecadar doações, se for o caso. Cada um dos nossos candidatos tem uma voz local muito forte na cidade e região em que moram, destaca Thays.

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Prova disso é a Miss Mini Face of Europe 2019, Alice StangeA pequena capixaba, que foi eleita a menina mais bonita do mundo em concurso realizado na Europa no ano passado, tem usado o Instagram para publicar vídeos que falam do momento pelo qual estamos passando.
Proteja quem você ama! Use máscara! Vamos nos cuidar e cuidar das pessoas do grupo de risco, escreveu ela, em um post feito em parceria com a CDL de Afonso Cláudio.
A Miss Espírito Santo Be Emotion 2019, a arquiteta Thainá Castro, de 26 anos, também usou parte do período em casa para o bem. Junto da mãe, ela produziu máscaras de tecido que ela mesma comprou e está, aos poucos, distribuindo para regiões e famílias carentes da Grande Vitória.
A bonita também mantém rotina de exercícios e boa alimentação mesmo que não tenha planos para novos concursos. Atingi a idade máxima da maioria dos concursos, então acabou para mim, justifica.
Ela destaca que também passou um tempo do isolamento na fazenda da família e, depois das máscaras, tem feito artesanato em casa. Acho que trabalhos manuais são bons para passar o tempo. E eu também estou me dedicando à profissão, tenho projetos para fazer, e acabei tendo que adiar meu casamento, que seria em setembro, complementa Thainá.
A Miss Espírito Santo 2020, a arquiteta Thainá Castro, tem feito máscaras para doar e artesanato durante o isolamento
A Miss Espírito Santo 2019, a arquiteta Thainá Castro, tem feito máscaras para doar e artesanato durante o isolamento Crédito: Arquivo pessoal
A Miss Espírito Santo 2020, a arquiteta Thainá Castro, tem feito máscaras para doar e artesanato durante o isolamento
  Crédito: Arquivo pessoal

NOVOS PROJETOS

Algo parecido é o que tem feito o Mister Ilha de Vitória CNB 2020, Lucas Leite, de 23 anos. Ele tem se concentrado mais em manter o equilíbrio mental durante a quarentena, mas aproveita o tempo ocioso para treinar oratória para os próximos concursos, turbinar os treinos físicos e pensar em novas formas de ajudar ao próximo. 
"O isolamento veio para nos ensinar a ajudar. Como mister, tirei muito aprendizado e acredito que o mundo da beleza está unido pelo bem. Para fazermos a diferença no mundo pós-pandemia"
Lucas Leite - Mister Ilha de Vitória CNB 2020
O jovem montou uma rotina básica para seguir ao longo dos dias que passa isolado em Vila Velha, cidade em que mora, e também mantém os estudos em dia. Faço curso de ator e quero expandir meus conhecimentos na área. Também quero seguir com a carreira de modelo e como sempre tive hábitos saudáveis, na pandemia foi só questão de adaptação, conclui.

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Já o Mister Espírito Santo CNB 2020, Igor Lacer, de 25 anos, não só manteve a dieta como também adaptou os treinos em casa. Ele decidiu comprar alguns itens simples de ginástica, como elásticos, e tem usado o peso do próprio corpo para tonificar os músculos. Ele e Lucas devem concorrer no Mister Brasil CNB 2020, em novembro.
O maior desafio do isolamento acho que é não procrastinar. Todo dia parece ser o mesmo dia, até porque eu não tenho saído de casa para nada, conta ele, que também frequenta aulas da faculdade pela internet. Malho todos os dias, assisto a vídeos de desfiles anteriores, apresentações de outros misters e me preparo para os próximos concursos, completa.

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