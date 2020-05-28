Misses e misters do ES fazem campanhas de conscientização durante isolamento

Nem só de preparação para concursos de beleza vivem os misters e misses. Isolados pela pandemia do novo coronavírus, representantes da beleza do Espírito Santo têm usado o tempo livre para fortalecerem seus perfis e conscientizar a população nas redes sociais durante a pandemia.
A preparação que existe por trás de um concurso de beleza é, muitas vezes, muito maior do que o grande público imagina. Além de manter a alimentação e exercícios, eles têm pensado em novas ações, mirando no engajamento social
Segundo Thays do Espírito Santo, coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen, há um incentivo para que essas figuras usem as redes para conscientizar a população sobre a Covid-19 e faça campanhas para ajudar os afetados pela crise do coronavírus.
Nós temos meninas e meninos em várias partes do Estado. Pedimos que eles usem as redes particulares deles para falar sobre a importância da máscara, da higiene e para arrecadar doações, se for o caso. Cada um dos nossos candidatos tem uma voz local muito forte na cidade e região em que moram, destaca Thays.
Prova disso é a Miss Mini Face of Europe 2019, Alice Stange. A pequena capixaba, que foi eleita a menina mais bonita do mundo em concurso realizado na Europa no ano passado, tem usado o Instagram para publicar vídeos que falam do momento pelo qual estamos passando.
Proteja quem você ama! Use máscara! Vamos nos cuidar e cuidar das pessoas do grupo de risco, escreveu ela, em um post feito em parceria com a CDL de Afonso Cláudio.
A Miss Espírito Santo Be Emotion 2019, a arquiteta Thainá Castro, de 26 anos, também usou parte do período em casa para o bem. Junto da mãe, ela produziu máscaras de tecido que ela mesma comprou e está, aos poucos, distribuindo para regiões e famílias carentes da Grande Vitória.
A bonita também mantém rotina de exercícios e boa alimentação mesmo que não tenha planos para novos concursos. Atingi a idade máxima da maioria dos concursos, então acabou para mim, justifica.
Ela destaca que também passou um tempo do isolamento na fazenda da família e, depois das máscaras, tem feito artesanato em casa. Acho que trabalhos manuais são bons para passar o tempo. E eu também estou me dedicando à profissão, tenho projetos para fazer, e acabei tendo que adiar meu casamento, que seria em setembro, complementa Thainá.
NOVOS PROJETOS
Algo parecido é o que tem feito o Mister Ilha de Vitória CNB 2020, Lucas Leite, de 23 anos. Ele tem se concentrado mais em manter o equilíbrio mental durante a quarentena, mas aproveita o tempo ocioso para treinar oratória para os próximos concursos, turbinar os treinos físicos e pensar em novas formas de ajudar ao próximo.
"O isolamento veio para nos ensinar a ajudar. Como mister, tirei muito aprendizado e acredito que o mundo da beleza está unido pelo bem. Para fazermos a diferença no mundo pós-pandemia"
O jovem montou uma rotina básica para seguir ao longo dos dias que passa isolado em Vila Velha, cidade em que mora, e também mantém os estudos em dia. Faço curso de ator e quero expandir meus conhecimentos na área. Também quero seguir com a carreira de modelo e como sempre tive hábitos saudáveis, na pandemia foi só questão de adaptação, conclui.
Já o Mister Espírito Santo CNB 2020, Igor Lacer, de 25 anos, não só manteve a dieta como também adaptou os treinos em casa. Ele decidiu comprar alguns itens simples de ginástica, como elásticos, e tem usado o peso do próprio corpo para tonificar os músculos. Ele e Lucas devem concorrer no Mister Brasil CNB 2020, em novembro.
O maior desafio do isolamento acho que é não procrastinar. Todo dia parece ser o mesmo dia, até porque eu não tenho saído de casa para nada, conta ele, que também frequenta aulas da faculdade pela internet. Malho todos os dias, assisto a vídeos de desfiles anteriores, apresentações de outros misters e me preparo para os próximos concursos, completa.