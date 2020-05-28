Misses e misters do ES fazem campanhas de conscientização durante isolamento

Crédito: Montagem A GAZETA

Nem só de preparação para concursos de beleza vivem os misters e misses. Isolados pela pandemia do novo coronavírus , representantes da beleza do Espírito Santo têm usado o tempo livre para fortalecerem seus perfis e conscientizar a população nas redes sociais durante a pandemia.

A preparação que existe por trás de um concurso de beleza é, muitas vezes, muito maior do que o grande público imagina. Além de manter a alimentação e exercícios, eles têm pensado em novas ações, mirando no engajamento social

Segundo Thays do Espírito Santo , coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen, há um incentivo para que essas figuras usem as redes para conscientizar a população sobre a Covid-19 e faça campanhas para ajudar os afetados pela crise do coronavírus.

Nós temos meninas e meninos em várias partes do Estado. Pedimos que eles usem as redes particulares deles para falar sobre a importância da máscara, da higiene e para arrecadar doações, se for o caso. Cada um dos nossos candidatos tem uma voz local muito forte na cidade e região em que moram, destaca Thays.

Proteja quem você ama! Use máscara! Vamos nos cuidar e cuidar das pessoas do grupo de risco, escreveu ela, em um post feito em parceria com a CDL de Afonso Cláudio.

A Miss Espírito Santo Be Emotion 2019, a arquiteta Thainá Castro , de 26 anos, também usou parte do período em casa para o bem. Junto da mãe, ela produziu máscaras de tecido que ela mesma comprou e está, aos poucos, distribuindo para regiões e famílias carentes da Grande Vitória.

A bonita também mantém rotina de exercícios e boa alimentação mesmo que não tenha planos para novos concursos. Atingi a idade máxima da maioria dos concursos, então acabou para mim, justifica.

Ela destaca que também passou um tempo do isolamento na fazenda da família e, depois das máscaras, tem feito artesanato em casa. Acho que trabalhos manuais são bons para passar o tempo. E eu também estou me dedicando à profissão, tenho projetos para fazer, e acabei tendo que adiar meu casamento, que seria em setembro, complementa Thainá.

A Miss Espírito Santo 2019, a arquiteta Thainá Castro, tem feito máscaras para doar e artesanato durante o isolamento Crédito: Arquivo pessoal

Crédito: Arquivo pessoal

NOVOS PROJETOS

Algo parecido é o que tem feito o Mister Ilha de Vitória CNB 2020, Lucas Leite, de 23 anos. Ele tem se concentrado mais em manter o equilíbrio mental durante a quarentena, mas aproveita o tempo ocioso para treinar oratória para os próximos concursos, turbinar os treinos físicos e pensar em novas formas de ajudar ao próximo.

"O isolamento veio para nos ensinar a ajudar. Como mister, tirei muito aprendizado e acredito que o mundo da beleza está unido pelo bem. Para fazermos a diferença no mundo pós-pandemia" Lucas Leite - Mister Ilha de Vitória CNB 2020

O jovem montou uma rotina básica para seguir ao longo dos dias que passa isolado em Vila Velha, cidade em que mora, e também mantém os estudos em dia. Faço curso de ator e quero expandir meus conhecimentos na área. Também quero seguir com a carreira de modelo e como sempre tive hábitos saudáveis, na pandemia foi só questão de adaptação, conclui.