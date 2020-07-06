Martha Rocha vivia em asilo, não andava mais e quase não ouvia

De acordo com entrevista de Álvaro Piano, de 63 anos, um dos três filhos da ex-miss, ao portal Uol, ela vinha sofrendo problemas frequentes de saúde há pelo menos cinco anos. Martha também sofria de enfisema pulmonar e já quase não andava e nem ouvia nada. Pelo quadro da mãe, o herdeiro considera que a morte foi um descanso.