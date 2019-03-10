Martha Rocha, a 1ª Miss Brasil, vai morar em pousada para idosos

Ela já foi casada com um milionário, protagonizou no jet set internacional por décadas e é dona da primeira beleza oficialmente reconhecida no Brasil, em 1954, quando conquistou o pódio da edição um do tradicional Miss Brasil. Martha Rocha também ficou a três décimos de vencer o Miss Universo do mesmo ano e hoje, aos 82 anos, troca de endereço para uma pousada de idosos por falta de dinheiro.

A primeira Miss Brasil, Martha Rocha Crédito: Calino/Reprodução/Facebook Mário Sérgio Costa

A eterna miss anunciou em suas redes sociais que vai se mudar. Nos bastidores, o comentário que rola solto é de que a socialite até tentou pedir ajuda à sua filha, fruto do casamento com o empresário Ronaldo Xavier de Lima, mas não adiantou.

"Estou morando em uma pousada para idosos por questões financeiras. Não me sinto diminuída, humilhada por isso. Pelo contrário. Pois a minha dignidade segue sem mácula", escreveu, em post compartilhado em seu próprio Facebook.

Martha ainda fez um segundo comunicado dizendo que pensou muito antes de compartilhar sua situação por medo de ser mal interpretada.