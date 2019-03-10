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Está sem dinheiro

Martha Rocha, a 1ª Miss Brasil, vai morar em pousada para idosos

Martha está passando por problemas financeiros

Publicado em 10 de Março de 2019 às 11:29

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

10 mar 2019 às 11:29
Ela já foi casada com um milionário, protagonizou no jet set internacional por décadas e é dona da primeira beleza oficialmente reconhecida no Brasil, em 1954, quando conquistou o pódio da edição um do tradicional Miss Brasil. Martha Rocha também ficou a três décimos de vencer o Miss Universo do mesmo ano e hoje, aos 82 anos, troca de endereço para uma pousada de idosos por falta de dinheiro. 
A primeira Miss Brasil, Martha Rocha Crédito: Calino/Reprodução/Facebook Mário Sérgio Costa
A eterna miss anunciou em suas redes sociais que vai se mudar. Nos bastidores, o comentário que rola solto é de que a socialite até tentou pedir ajuda à sua filha, fruto do casamento com o empresário Ronaldo Xavier de Lima, mas não adiantou. 
"Estou morando em uma pousada para idosos por questões financeiras. Não me sinto diminuída, humilhada por isso. Pelo contrário. Pois a minha dignidade segue sem mácula", escreveu, em post compartilhado em seu próprio Facebook. 
Martha ainda fez um segundo comunicado dizendo que pensou muito antes de compartilhar sua situação por medo de ser mal interpretada. 
"Pensei muito antes de postar minha situação, por temer ser mal interpretada. E é exatamente o que está acontecendo. Se em 1995, com a fuga do Jorge Piano com todo o meu dinheiro, nem pensei em pedir ajuda, superei meus problemas com suporte de meus dois filhos, duas amigas e o meu trabalho honrado, vendendo os quadros pintados por mim e ganhando cachê para divulgar concursos de Miss Brasil, para mim, este assunto está encerrado", terminou. 

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