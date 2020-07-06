Solange Gomes confirma affair com Arthur Aguiar: 'Gostoso como sorvete'

A modelo Solange Gomes confirmou que teve um caso com Arthur Aguiar. Neste domingo (5), em entrevista à Quem, a ex-banheira do Gugu admitiu o affair com o bonitão após boatos começarem a surgir depois de o ator terminar o casamento com Mayra Cardi.
"Gostoso igual sorvete de creme. Eu amo sorvete de creme. É meu preferido", comparou ela em conversa com a publicação.
Solange, de 46 anos, foi mais uma das celebridades apontadas como as que já tiveram algum relacionamento amoroso com o ex de Mayra. "Não sei se ele era comprometido na época. Foi antes da Mayra. Hoje não sou mais de ficar assim com qualquer um. Sou mais seletiva", justificou.