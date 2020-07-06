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Solange Gomes confirma affair com Arthur Aguiar: 'Gostoso como sorvete'

Ex-banheira do Gugu abriu o jogo sobre relacionamento amoroso com o ex de Mayra Cardi e o comparou a sorvete em bate-papo com a Quem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 08:47

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 08:47

A modelo Solange Gomes
A modelo Solange Gomes Crédito: Reprodução/Instagram @gomessolange
A modelo Solange Gomes confirmou que teve um caso com Arthur Aguiar. Neste domingo (5), em entrevista à Quem, a ex-banheira do Gugu admitiu o affair com o bonitão após boatos começarem a surgir depois de o ator terminar o casamento com Mayra Cardi
"Gostoso igual sorvete de creme. Eu amo sorvete de creme. É meu preferido", comparou ela em conversa com a publicação. 

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Solange, de 46 anos, foi mais uma das celebridades apontadas como as que já tiveram algum relacionamento amoroso com o ex de Mayra. "Não sei se ele era comprometido na época. Foi antes da Mayra. Hoje não sou mais de ficar assim com qualquer um. Sou mais seletiva", justificou. 

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