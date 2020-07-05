Martha Rocha, a primeira Miss Brasil, morre aos 83 anos

Martha Rocha foi Miss Brasil em 1954 Crédito: Reprodução

A primeira Miss Brasil, Maria Martha Hacker Rocha, morreu aos 83 anos, neste sábado (4), no Rio de Janeiro. De acordo com informações, Martha sofreu um infarto do miocárdio, seguido de parada respiratória.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O corpo da baiana de Salvador será enterrado neste domingo (5), no Cemitério do Santíssimo Sacramento.

A ex-modelo foi eleita Miss Brasil em 1954, então com 18 anos, quando o concurso passou a ser realizado oficialmente. Naquele mesmo ano, ela ainda ganhou o segundo lugar de Miss Universo, atrás de Miriam Stevenson, em um concurso nos EUA.

A primeira Miss Brasil, Martha Rocha Crédito: Calino/Reprodução/Facebook Mário Sérgio Costa

Na época, a votação foi acirrada. Muitos norte-americanos afirmaram que escolheriam Martha como vencedora. O então consul brasileiro em Los Angeles, Roberto de Oliveira Campos afirmou: "Uma esplêndida propaganda do Brasil nos Estados Unidos."

A conquisa do posto rendeu um comunicado especial ao povo de São Paulo, em recado de Martha transmitido pelo Estadão no dia 28 de julho de 1954. "Sinto-me imensamente feliz pelo título obtido. Não fui eu quem o ganhou, mas a beleza da mulher brasileira que tentei representar."