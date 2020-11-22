Família da Serra vence jogo no Caldeirão do Huck e ganha R$ 30 mil

Uma família de Jacaraípe, na Serra, venceu o jogo "Tem ou Não Tem" do Caldeirão do Huck, da TV Globo, neste sábado (21), e vai trazer para o Espírito Santo R$ 30 mil. Os capixabas Tatiane, Arthur, Marina e Juliana Serrano enfrentaram a família Brayner, do Rio de Janeiro.
No jogo, eles tinham que adivinhar as respostas de perguntas feitas a um grupo de 100 pessoas no país: "Perguntamos a 100 brasileiros [...] o que eles responderam?", perguntava Luciano Huck. As respostas mais citadas davam mais pontos às famílias, que iam acumulando os pontos conforme acertavam o palpite.
Os capixabas estavam perdendo a competição, com 75 pontos contra 208, mas viraram o jogo na última rodada de perguntas, seguindo para a fase final.
Na etapa que deu à família Serrano os R$ 30 mil, Tatine e Arthur tiveram que responder a cinco perguntas, separadamente, para acumular 200 pontos. Eles ultrapassam a pontuação que precisavam e conquistaram o prêmio.
ENTENDA O JOGO
O "Tem ou Não Tem" é baseado no jogo americano "Family Feud", sucesso no mundo todo desde 1976. No palco do programa, duas famílias se enfrentam tentando descobrir as respostas mais citadas mas nem sempre tão óbvias como parecem em perguntas feitas a grupos de 100 integrantes sobre os mais variados assuntos.
Ao final das quatro rodadas, a família que tiver acumulado mais pontos ganha o duelo e tem a chance de conquistar o prêmio de R$ 30 mil. Para isso, dois de seus integrantes participam do "Tudo ou nada": o primeiro deles deve acertar as respostas mais citadas de cinco novas perguntas em apenas 25 segundos; o segundo, sem ter ouvido as respostas de seu familiar, tenta acertar os itens mais citados nas mesmas cinco perguntas em 30 segundos.
A família leva o prêmio em dinheiro para casa se as respostas dos dois, somadas, chegarem a um total de 200 pontos. Caso contrário, ganha apenas R$ 5 mil.