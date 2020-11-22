Família da Serra vence jogo no Caldeirão do Huck e ganha R$ 30 mil

Tatiane, Arthur, Marina e Juliana Serrano venceram o jogo no Caldeirão do Huck. Eles são de Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução

No jogo, eles tinham que adivinhar as respostas de perguntas feitas a um grupo de 100 pessoas no país: "Perguntamos a 100 brasileiros [...] o que eles responderam?", perguntava Luciano Huck. As respostas mais citadas davam mais pontos às famílias, que iam acumulando os pontos conforme acertavam o palpite.

Os capixabas estavam perdendo a competição, com 75 pontos contra 208, mas viraram o jogo na última rodada de perguntas, seguindo para a fase final.

Na etapa que deu à família Serrano os R$ 30 mil, Tatine e Arthur tiveram que responder a cinco perguntas, separadamente, para acumular 200 pontos. Eles ultrapassam a pontuação que precisavam e conquistaram o prêmio.

Família capixaba participou de jogo no Caldeirão do Huck Crédito: Reprodução

ENTENDA O JOGO

O "Tem ou Não Tem" é baseado no jogo americano "Family Feud", sucesso no mundo todo desde 1976. No palco do programa, duas famílias se enfrentam tentando descobrir as respostas mais citadas  mas nem sempre tão óbvias como parecem  em perguntas feitas a grupos de 100 integrantes sobre os mais variados assuntos.

Ao final das quatro rodadas, a família que tiver acumulado mais pontos ganha o duelo e tem a chance de conquistar o prêmio de R$ 30 mil. Para isso, dois de seus integrantes participam do "Tudo ou nada": o primeiro deles deve acertar as respostas mais citadas de cinco novas perguntas em apenas 25 segundos; o segundo, sem ter ouvido as respostas de seu familiar, tenta acertar os itens mais citados nas mesmas cinco perguntas em 30 segundos.