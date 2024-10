Eleições 2024

Quiz: você conhece os candidatos a prefeito de Vila Velha?

A Gazeta preparou uma série de perguntas para testar o conhecimento do eleitor sobre os seis concorrentes do município no pleito de outubro; confira

Faltando poucos dias para o primeiro turno das Eleições 2024, será que o eleitor já conhece bem quem está na disputa para a Prefeitura de Vila Velha? No município, concorrem o atual prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), o policial militar aposentado Coronel Ramalho (PL), o empresário Gabriel Ruy (Mobiliza), o dentista João Batista Babá (PT), o engenheiro Maurício Gorza (PSDB) e o professor Nícolas Trancho (Psol). Porém, mais que os nomes e suas áreas de atuação, é bom pesquisar um pouco mais sobre a história política, a vida, posicionamentos e propostas antes de decidir o voto. Então, A Gazeta preparou uma série de perguntas para testar o conhecimento do eleitor sobre aqueles que querem assumir o comando da cidade. Confira!

