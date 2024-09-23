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Eleições 2024

Debate de Vila Velha ajuda assinantes de A Gazeta e ouvintes da CBN a definir voto

Eleitores indecisos puderam acompanhar debate na plateia, na sede da Rede Gazeta, e conhecer as propostas dos candidatos
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

23 set 2024 às 19:19

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 19:19

Eleitores assinantes A Gazeta e ouvintes da Rádio CBN Vitória puderam estar na plateia do debate com os concorrentes à Prefeitura de Vila Velha, nesta segunda-feira (23), na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Para alguns, o momento foi oportuno para entender as propostas e conhecer os candidatos. Para outros, o debate colaborou para a decisão definitiva do voto.
Participaram do debate o atual prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que tenta a reeleição, e os candidatos Coronel Ramalho (PL), João Batista Babá (PT), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol). A mediação foi conduzida pelo jornalista Mario Bonella.
Em Vila Velha, 28% dos eleitores continuam em dúvidas em relação a quem votar, conforme a pesquisa Ipec, divulgada no dia 24 de agosto. Wesley da Silva, assinante de A Gazeta, também estava incerto em relação ao voto. Ele conta que o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória trouxe confirmação que precisava.

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"Foi ótimo para poder comparar as propostas entre os candidatos e entender qual é a melhor opção hoje para a cidade de Vila Velha. Eu já tinha o voto mais ou menos encaminhado, mas deu para ter certeza hoje diante do desempenho dos candidatos no debate", disse. 
Apesar de ter em mente seu candidato, Deborah Cristina Barros da Silva, ouvinte da Rádio CBN, afirma que o momento de discussão de propostas a ajudou a conhecer melhor os postulantes e a ter confiança em seu voto. "Eu achei interessante. A gente vem com o intuito de ouvir propostas, conhecer melhor os candidatos. É bom porque permite o eleitor a conhecer. É bom que deixa o eleitor mais confiante naquilo que ele pretende fazer na hora do voto", conta a gestora de segurança pública.

Debate na Serra

No debate com os candidatos da Serra, realizado na quarta-feira (25), o assinante convidado foi Adiel Silva Santos. Ele disse que o debate o ajudou a confirmar o nome em quem pretende votar. 
"A maioria das perguntas e respostas me deixou feliz, porque eu vi a preocupação dos candidatos com o desenvolvimento da Serra. Foi um debate dentro da minha expectativa e eu espero que o eleitor cumpra o que está no plano de governo. Eu já tinha praticamente um candidato e agora mais ainda".

Sobre os debates

A série de debates segue até a próxima quarta-feira (25), na sede da Rede Gazeta, em Vitória, sempre a partir das 9h30 e com transmissão ao vivo de A Gazeta e da rádio CBN Vitória. Foram convidados os candidatos de partidos ou federações com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme determina a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro debate, realizado na última sexta-feira (20), reuniu candidatos à Prefeitura de VitóriaConfira a lista dos debates por cidade:
  • Vitória: 20/09 (sexta-feira)
  • Vila Velha: 23/09 (segunda-feira)
  • Cariacica: 24/09 (terça-feira)
  • Serra: 25/09 (quarta-feira)
Os debates terão quatro blocos. No primeiro, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. Durante o terceiro bloco, os candidatos vão responder às perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato.

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