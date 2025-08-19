Violência em locais públicos não consegue mais escapar das câmeras

Vídeo mostra agressão a mulher em Itapuã. Crédito: Reprodução/videomonitoramento

Em pelo menos três acontecimentos do último final de semana, as câmeras espalhadas pelas ruas — as de videomonitoramento ou as que as pessoas carregam no bolso com os seus celulares — mais uma vez expuseram crimes ocorridos em locais públicos. Em um deles, as imagens foram determinantes para a detenção de um homem que agrediu uma mulher dentro de um carro em Itapuã, Vila Velha, na noite de sábado (16).

Isso porque, segundo a apuração da TV Gazeta, a vítima não quis representar contra o agressor, mas testemunhas no local filmaram as agressões e entregaram as imagens aos policiais. Na mesma rua, uma câmera de videomonitoramento também flagrou a violência. As imagens mostram um motoboy e outras pessoas tentando defender a vítima, atitude que por si só aponta para uma transformação cultural: já faz algum tempo que a etiqueta social mudou, muitas pessoas não se omitem mais diante de cenas absurdas como essas.

Isso é importante demais no enfrentamento da violência contra a mulher, é como se a sociedade dissesse com seus atos um basta para tanta covardia. Tapas e chutes em um carro não demoram a evoluir para um feminicidio caso não se estabeleça uma distância legal entre vítima e agressor. Mesmo que seja a prisão do criminoso.

Empunhar um celular e gravar imagens como a da noite deste sábado não deixa de ser uma forma de começar a expor essa vergonha que, na maior parte das vezes, ocorre no ambiente doméstico.

Com os devidos cuidados na interpretação do que é captado, para evitar injustiças, as imagens já podem ser consideradas a arma mais eficiente de segurança pública. Quem comete crimes ou se esconde da Justiça não consegue escapar delas.

