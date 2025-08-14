30 anos depois, mulher é presa por matar outra com ferro de passar roupa no ES

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:07
Uma mulher de 54 anos foi presa na noite de quarta-feira (13), no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, após passar pelas câmeras do sistema de reconhecimento facial do Governo do Estado. Márcia Mathias Patrocínio foi condenada pelo assassinato de outra mulher, identificada como Alorinda Maria da Conceição da Silva, ocorrido em agosto de 1996.
Segundo a decisão judicial, o crime foi cometido dentro da casa da vítima, que era cadeirante e tinha as duas pernas amputadas. A acusada usou ferro de passar para agredir a mulher.
A sentença dela saiu em 2010. O júri apontou que o crime ocorreu sob o domínio de violenta emoção, após provocação da vítima. Por isso, os jurados decidiram atenuar a pena, e Márcia foi condenada a seis anos de prisão.
Márcia passou pelo Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, na manhã desta quinta-feira (14). Em conversa com a TV Gazeta, ela afirmou que a vítima era mãe de uma menina que morava com ela, em Cariacica. Questionada sobre a motivação do crime, disse não se recordar.
