Tecnologia

Reconhecimento facial já levou à prisão de 300 pessoas na Grande Vitória

A tecnologia de reconhecimento facial lançado pelo governo do Estado em setembro do ano passado já ajudou a prender 300 pessoas na Grande Vitória. O marco foi alcançado nesta quarta-feira (30).

Deste total, 110 foram capturados neste mês de julho – um recorde para o sistema, que conta com câmeras espalhadas pela Região Metropolitana de Vitória, em locais e prédios públicos, nos terminais do Sistema Transcol e em 500 ônibus da frota. Apenas no dia 15, 10 foragidos foram capturados graças à tecnologia.