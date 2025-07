Tecnologia e segurança pública

Reconhecimento facial leva à prisão de 10 foragidos em um único dia na Grande Vitória

Sistema ajudou a localizar acusados de homicídio, estupro, roubo, tráfico e dívidas por pensão alimentícia

Publicado em 17 de julho de 2025 às 12:55

Sistema de reconhecimento facial do Governo do Espírito Santo ajudou a localizar acusados de homicídio, estupro, roubo e tráfico Crédito: Divulgação | Sesp

O sistema de reconhecimento facial do Governo do Espírito Santo bateu um recorde nesta terça-feira (15) e levou à prisão de dez pessoas com mandados em aberto circulando pela Grande Vitória. Com isso, a tecnologia, em operação desde setembro de 2024, já ajudou na captura de 250 foragidos da Justiça. >

Entre os presos, estão dois acusados de homicídio, um de estupro de vulnerável, dois por roubo, um por tráfico de drogas, um por furto, além de dois homens detidos por dívidas de pensão alimentícia. A Sesp informou que identidade dos detidos por pensão alimentícia não pode ser divulgada. As abordagens aconteceram entre 5h50 e 17h15, nos municípios de Vila Velha e Serra, após o sistema identificar alto grau de compatibilidade facial com os dados de procurados. >

As prisões fazem parte das ações do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), as câmeras com recurso de reconhecimento facial estão espalhadas por terminais do Transcol, ônibus e prédios públicos.>

Como é feita a identificação

A pasta estadual esclareceu que, quando o sistema sinaliza mais de 90% de compatibilidade entre as imagens, uma segunda conferência é feita por um policial na base de monitoramento. Com a confirmação da existência de um mandado de prisão, uma equipe policial é acionada para realizar a abordagem ao cidadão, que é comunicado do mandado e encaminhado à delegacia regional mais próxima. Os dez detidos nesta terça-feira (15) passaram por essas etapa e, após os procedimentos, foram conduzidos ao presídio.>

>

Prisões realizadas com ajuda do reconhecimento facial nesta terça-feira (15)

05h58 – Vila Velha: Albérico Souza Santos, 57 anos Mandado de prisão por homicídio (1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Ipiaú/BA) 08h12 – Serra: Eder Siqueira Rocha, 37 anos Mandado de prisão por roubo (Vara Criminal de Vilhena/RO) 08h43 – Vila Velha: Eden Ferreira Rodrigues, 28 anos Mandado de prisão por roubo (9ª Vara Criminal de Vitória) 09h56 – Serra: Flavio da Silva Neves, 53 anos Mandado de prisão por tráfico de drogas e furto (2ª Vara Criminal de Linhares) 10h15 – Serra: Ualaf da Cruz Xavier, 31 anos Mandado de prisão por roubo e uso de identidade falsa (9ª Vara Criminal de Vitória) 10h30 – Serra: W.B.F.V., 45 anos Mandado de prisão civil por pensão alimentícia (1ª Vara de Família da Serra) 10h35 – Serra: F.N.S., 37 anos Mandado de prisão civil por pensão alimentícia (Vara Única de Ibatiba) 10h55 – Serra: Kevenym Pacheco da Silva, 30 anos Mandado de prisão por tráfico de drogas (9ª Vara Criminal de Vitória) 16h59 – Serra: Gezandro Mota de Ramos, 38 anos Mandado de prisão por estupro de vulnerável (1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco) 7h17 – Vila Velha: Aldo Rosa, 39 anos Mandado de recaptura por homicídio (Vara de Execuções Penais de Vila Velha) >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta