Sobretaxa de 50%

Tarifaço de Trump: Lula assina decreto que regula Lei de Reciprocidade

A norma aprovada autoriza o Executivo a adotar medidas de "proteção do país quando medidas extemporâneas e extraordinárias forem adotadas de forma unilateral por outros países'

Com indústria do ES insatisfeita, ministro de Minas e Energia promete gás mais barato

O decreto estabelece os procedimentos que devem ser adotados para a aplicação da lei aprovada pelo Congresso em abril, que impõe a reciprocidade de regras ambientais e comerciais nas relações do Brasil com outros países. A proposta teve tramitação acelerada na Câmara e no Senado, com apoio de ruralistas e governistas.>