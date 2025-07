Tarifaço de Trump

Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por negociar com EUA: 'É um desrespeito comigo'

Filho de Bolsonaro está nos Estados Unidos e diz ter acesso à Casa Branca: 'Somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty'

Publicado em 14 de julho de 2025 às 14:26

WASHINGTON - Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirma que o governador Tarcísio de Freitas errou ao tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos. "É um desrespeito comigo", disse.>

"O Tarcísio utilizou os canais errados. O filho do presidente está nos Estados Unidos. O Tarcísio não tem nada que querer costurar por fora uma decisão que provavelmente vai chegar a mais um acordo caracol.">

"O Tarcísio tem que entender que o filho do presidente está nos Estados Unidos e tem acesso à Casa Branca. Qualquer tentativa de nos dar um bypass será brecada e freada.">

Eduardo Bolsonaro reclamou da postura do governador de São Paulo Crédito: Carlos Alberto Silva

"Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos. Queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Mas eu não estou buscando convencimento da população, eu estou buscando pressionar o Moraes.">

Cotado como candidato a presidente no ano que vem, o governador Tarcísio buscou remover o desgaste diante da crise do tarifaço ao Brasil anunciado por Donald Trump e na semana passada fez uma rodada de conversas que passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo chefe da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.>

O governo Lula (PT) tem associado as consequências econômicas do tarifaço à oposição, inclusive a Tarcísio, aliado de Bolsonaro.>

De acordo com interlocutores do governador, Tarcísio pode se colocar como um possível negociador com Trump. O governador, porém, além de ter encontrado obstáculos na conversa com ministros do Supremo, viu resistência dentro do campo bolsonarista para essa tentativa de diálogo com os Estados Unidos.>

