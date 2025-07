Guerra de tarifas

'Tarifas sobre o Brasil são muito mais altas por causa da situação com Bolsonaro', diz Hassett

Ao ser questionado novamente, o conselheiro atrelou as tarifas brasileiras também a preocupações com a "segurança nacional" dos EUA e a necessidade de ampliar a produção local de bens

Publicado em 13 de julho de 2025 às 14:38

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, afirmou neste domingo que as tarifas sobre o Brasil, de 50%, são "muito mais altas" do que a de outros parceiros comerciais por causa da "frustração" do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. >

"As ações do Brasil chocaram Trump. A tarifa do Brasil é muito mais alta por conta da frustração de Trump sobre Bolsonaro e o fato de que Bolsonaro, ele mesmo, você sabe...", disse Hassett ao programa "This Week" da ABC nesta manhã, sendo interrompido pelo entrevistador.>

Encontro de Bolsonaro e Trump em 2019 Crédito: SHEALAH CRAIGHEAD/CASA BRANCA

Ao ser questionado novamente, o conselheiro atrelou as tarifas brasileiras também a preocupações com a "segurança nacional" dos EUA e a necessidade de ampliar a produção local de bens, evitando responder diretamente ao ponto sobre os americanos possuírem superávit comercial com os brasileiros e sobre possível interferência no Poder Judiciário do Brasil. "Sempre colocamos a América em primeiro lugar. Isso é sobre a América focando na sua Era de Ouro e colocando tarifas e outras políticas onde precisam", afirmou.>

Hassett defendeu que Trump possui o direito de tarifar o Brasil por suas ações e políticas como ameaça à segurança nacional sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEPA, em inglês).>

