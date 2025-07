Tarifaço de Trump

EUA podem isentar café, cacau e outros recursos naturais de tarifas, diz secretário

Howard Lutnick, secretário do Comércio, não citou os países que poderão ser beneficiados por isenções por parte dos EUA

WASHINGTON - O secretário do Comércio dos Estados Unidos , Howard Lutnick, disse que o país pode reconsiderar e isentar de tarifas comerciais de bens que não têm condições de se desenvolver em solo norte-americano, como café, cacau e outros recursos naturais. Ele não citou quais países serão beneficiados pelo fim da taxação, mas voltou a afirmar que as tarifas são necessárias para corrigir injustiças no comércio.>

Com mais de 50% da produção do ES indo para os EUA, Suzano vê cenário complicado

Em relação ao Brasil, os Estados Unidos registram superávit comercial. Na carta em que justifica as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, o presidente Donald Trump cita o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra empresas americanas para justificar a decisão. O café é um dos principais produtos brasileiros impactados pelas tarifas. Em 2024, das cerca de 8 milhões de sacas do grão exportadas para os EUA, mais de 1,6 milhão eram do Espírito Santo.>