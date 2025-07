Guerra comercial

Governo Lula pede exclusão de alimentos e Embraer de tarifaço de Trump

Haddad e Alckmin apresentaram cenários possíveis de reação ao presidente, nesta segunda (28), no Palácio do Planalto

Publicado em 29 de julho de 2025 às 10:23

BRASÍLIA - A quatro dias da aplicação da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos, o governo Lula (PT) trabalha ao menos para excluir alguns itens do tarifaço de Donald Trump.>

Segundo integrantes do governo envolvidos com o tema, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) tem conversado com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na tentativa de poupar, por exemplo, alimentos da lista de produtos a serem sobretaxados pelo governo Trump.>

O Brasil é hoje, por exemplo, o maior produtor e exportador de suco de laranja do planeta, vendendo 95% de sua produção para o exterior. Desse volume, 42% tem os Estados Unidos como destino. O país também é o principal fornecedor de café ao mercado norte-americano. Entre janeiro e maio de 2025, os EUA compraram 2,87 milhões de sacas, o equivalente a 17,1% de todo o volume exportado pelo Brasil, conforme dados do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).>

Além de buscar junto à gestão Trump o adiamento do anúncio, haveria ainda um pedido de exclusão das aeronaves fabricadas pela empresa Embraer, que tem o mercado norte-americano como principal comprador para a aviação regional. Um dos argumentos em favor da medida seria o de que a fabricante brasileira importa peças dos EUA.>

>

Sem uma resposta concreta dos Estados Unidos, o governo brasileiro continua estudando cenários possíveis de reação e segura a divulgação do plano de contingência até que o tarifaço de Trump se concretize.>

O desenho geral do plano para proteger empresas exportadoras foi concluído pela equipe técnica na semana passada e aguarda aval de Lula, segundo o ministro Fernando Haddad (Fazenda).>

Nesta segunda-feira (28), o chefe da equipe econômica se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto. Alckmin também participou do encontro.>

Após a reunião, Haddad afirmou ter levado a Lula "todas as possibilidades que estão à disposição do Brasil e dele à frente da Presidência da República". O ministro disse, no entanto, que o "foco do Brasil é negociar".>

Segundo Haddad, o vice-presidente Alckmin está em contato e "à disposição permanentemente" das autoridades americanas. "Tem havido conversas. Então, aquilo que foi dito semana passada, [semana] retrasada, de que o Brasil não vai deixar a mesa de negociação em nenhum momento, está valendo e vai continuar valendo.">

O ministro da Fazenda deixou claro que Lula não tomará decisão antes de conhecer o ato executivo dos EUA com o detalhamento das decisões sobre o comércio com o Brasil. Questionado se o presidente já havia decidido qual será a reação a uma sobretaxa americana, Haddad respondeu que não.>

"Não sabemos nem a decisão que vai ser tomada. Possivelmente, a gente espera que não seja unilateral no dia 1º. Então, nós vamos insistir de que a medida não seja unilateral por parte dos Estados Unidos", disse ele.>

Leia mais Em tempos sombrios, devemos ser sóbrios

Como mostrou a Folha de S.Paulo, entre as medidas de contingência há a possibilidade de se criar um fundo privado temporário para facilitar a concessão de crédito a empresas ou setores afetados pelo tarifaço. O governo também avalia incluir ações de preservação de empregos em modelo similar ao programa emergencial de manutenção de trabalho e renda criado na pandemia.>

Em conversa com jornalistas, Alckmin elogiou a elaboração do plano de contingência, mas afirmou que a prioridade do governo é avançar na negociação com os americanos.>

"O plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito, mas todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento pelos canais institucionais e sob reserva", afirmou.>

Questionado sobre a possibilidade de o presidente Lula ligar a Trump para uma negociação direta, Alckmin disse não ter tratado do assunto com o chefe do Executivo. "Eu não conversei com o presidente Lula sobre isso, mas o presidente Lula é o homem do diálogo. Ele sempre defendeu o diálogo, que é o que nós fazemos permanentemente", disse.>

No domingo (27), Trump confirmou a aplicação de sobretaxas, que no caso do Brasil foram definidas em 50%, a partir de 1º de agosto. Se confirmada, a tarifa será uma das maiores do mundo.>

Para o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), será difícil conseguir adiar esse prazo. O parlamentar integra uma comitiva de oito senadores em Washington para tentar sensibilizar empresários e autoridades americanas a negociar com o Brasil.>

Alckmin é o principal articulador do Brasil nas tratativas com o governo americano desde antes do anúncio das tarifas recíprocas, em abril. Em conversa com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, no dia 19, o vice-presidente reiterou a disposição do governo brasileiro em sentar-se à mesa para negociar.>

A dificuldade de avanço nas tratativas com os americanos foi destacada por Lula em evento em São Paulo na semana passada. Segundo o chefe do Executivo, Alckmin tenta diariamente negociar com os Estados Unidos, mas sem sucesso. "Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele", afirmou.>

Nesta semana, o chanceler Mauro Vieira foi aos Estados Unidos para uma conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York. Mas até o momento não houve sinalizações positivas para um encontro com membros do governo Trump. Se não houver perspectiva de um encontro, o ministro não deve viajar a Washington.>

Auxiliares do presidente Lula ressaltam que não haverá concessão na parte política ligada ao tarifaço, que inclui a questão jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou qualquer outra decisão do Judiciário.>

Em nota, o governo brasileiro reforçou que a soberania do Brasil é inegociável nas conversas sobre as tarifas impostas pelos americanos.>

O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, afirmou em encontro com representantes do setor privado que o governo americano tem interesse nos materiais críticos em solo brasileiro.>

Em resposta aos interesses dos americanos, Lula rebateu publicamente que as reservas nacionais de minerais críticos do país "pertencem ao povo brasileiro".>

Internamente, Alckmin tem se reunido com representantes da indústria, do agronegócio e de outros segmentos para tratar dos impactos da sobretaxa na economia brasileira.>

