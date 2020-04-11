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Novo coronavírus

Caixa: 31,5 milhões concluíram cadastro para auxílio emergencial nesta sexta

Boletim, divulgado às 18h, informa que 40,1% já optaram pela poupança social da instituição para receber os R$ 600
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 21:51

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 21:51

A Caixa Econômica Federal informou que 31,5 milhões de brasileiros concluíram cadastro para o auxílio emergencial de R$ 600,00 a ser pago durante a crise do novo coronavírus, conforme boletim do banco divulgado nesta sexta-feira (10) às 18 horas. Desses, 40,1% já optaram pela poupança social da instituição para receber os recursos. A expectativa da Caixa é criar 30 milhões de contas nesse formato.
Data: 09/04/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Pricensa Isabel, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência da Caixa Econômica Federal: auxílio emergencial tem valor de R$ 600 Crédito: Fernando Madeira
Em um primeiro momento, os recursos depositados na poupança social da Caixa não poderão ser sacados, uma vez que estarão disponíveis somente para transações digitais como transferências e pagamentos de contas, por exemplo. O governo ainda vai divulgar o calendário para a realização de saques.
A Caixa informa ainda que o site já recebeu 271,6 milhões de visitas. Foram enviados 135,6 milhões de mensagens por celular (SMS) para a confirmação do cadastro do auxílio emergencial. A central 111, na qual os brasileiros podem tirar dúvidas e pedir informações, recebeu até o momento 8,6 milhões de ligações.

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A diferença entre a quantidade de cadastros aceitos e o número de mensagens enviadas por celular para a confirmação dos mesmos sinaliza a quantidade de pessoas que não têm direito ao auxílio emergencial. Até agora, somam um total de 104,1 milhões de pessoas que tentaram se registrar para receber os recursos, mas tiveram o pedido negado. Neste grupo, estão desde aqueles que não têm direito por que não estão no Cadastro Único do governo, fraude ou desinformação em relação aos critérios exigidos.
A Caixa está olhando "com lupa", segundo fontes, para pedidos de pessoas que não têm direito ao auxílio. Este trabalho está sendo feito ainda pela Dataprev, empresa de tecnologia ligada ao Ministério da Economia, com apoio ainda do Banco do Brasil.

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