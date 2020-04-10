Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise do coronavírus

Guia dos direitos do trabalhador com o salário reduzido: baixe aqui

A Gazeta preparou um arquivo especial gratuito com vários esclarecimentos sobre como ficam os salários e os contratos dos trabalhadores atingidos pela atual regra de flexibilização trabalhista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 08:00

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 08:00

Capa da cartilha sobre direitos do trabalhador - Como ficam os salários com a redução da jornada ou suspensão dos contratos
Cartilha produzida por A Gazeta pode ser compartilhada pelo celular Crédito: Divulgação
Em meio a tantas mudanças no mercado de trabalho diante da atual crise vivida pelo país, é importante conhecer a fundo quais são  os direitos dos trabalhadores que terão contratos suspensos ou salário e jornada reduzidos devido ao coronavírus. A Gazeta preparou um conteúdo especial, tirando várias dúvidas dos profissionais e com simulações de como vão ficar os vencimentos daqueles atingidos pela Medida Provisória que autoriza empresas a flexibilizarem seus vínculos empregatícios.
O conteúdo também estará disponível no flip e nas redes sociais. A proposta é que a cartilha seja compartilhada pelos leitores com outros profissionais que querem entender melhor as mudanças dos últimos dias.

Arquivos & Anexos

Coronavírus: Cartilha dos Direitos do Trabalhador

Tamanho do arquivo: 1mb
Baixar
Para a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, o jornal volta a prestar um serviço à sociedade capixaba com mais uma cartilha de fácil leitura e muitas informações importantes para os trabalhadores. "No início da pandemia no Estado, fizemos um outro material com dados gerais sobre o novo coronavírus. Distribuímos nos grupos de WhatsApp e redes sociais, além de publicar o documento em várias matérias. Esse arquivo foi muito compartilhado, cumprindo o papel que planejamos: fazer as orientações chegarem ao maior número de pessoas."
Elaine ainda acrescenta que a ideia é interagir ainda mais com o leitor. "Desta vez, partimos para facilitar a vida de trabalhadores que tiveram as jornadas reduzidas ou os contratos suspensos. São muitas dúvidas que surgem nesse momento. Esperamos que esse novo material chegue ao maior número de pessoas de novo. Já estamos idealizando outros para continuar garantindo aos nossos leitores o maior número de informações nessa hora de crise sanitária e econômica."
Capa da cartilha sobre direitos do trabalhador - Como ficam os salários com a redução da jornada ou suspensão dos contratos
Capa da cartilha sobre direitos do trabalhador - Como ficam os salários com a redução da jornada ou suspensão dos contratos Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados