Guia dos direitos do trabalhador com o salário reduzido: baixe aqui

Cartilha produzida por A Gazeta pode ser compartilhada pelo celular Crédito: Divulgação

Em meio a tantas mudanças no mercado de trabalho diante da atual crise vivida pelo país, é importante conhecer a fundo quais são os direitos dos trabalhadores que terão contratos suspensos ou salário e jornada reduzidos devido ao coronavírus . A Gazeta preparou um conteúdo especial, tirando várias dúvidas dos profissionais e com simulações de como vão ficar os vencimentos daqueles atingidos pela Medida Provisória que autoriza empresas a flexibilizarem seus vínculos empregatícios.

O conteúdo também estará disponível no flip e nas redes sociais. A proposta é que a cartilha seja compartilhada pelos leitores com outros profissionais que querem entender melhor as mudanças dos últimos dias.

Arquivos & Anexos Coronavírus: Cartilha dos Direitos do Trabalhador Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

Para a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, o jornal volta a prestar um serviço à sociedade capixaba com mais uma cartilha de fácil leitura e muitas informações importantes para os trabalhadores. "No início da pandemia no Estado, fizemos um outro material com dados gerais sobre o novo coronavírus. Distribuímos nos grupos de WhatsApp e redes sociais, além de publicar o documento em várias matérias. Esse arquivo foi muito compartilhado, cumprindo o papel que planejamos: fazer as orientações chegarem ao maior número de pessoas."

Elaine ainda acrescenta que a ideia é interagir ainda mais com o leitor. "Desta vez, partimos para facilitar a vida de trabalhadores que tiveram as jornadas reduzidas ou os contratos suspensos. São muitas dúvidas que surgem nesse momento. Esperamos que esse novo material chegue ao maior número de pessoas de novo. Já estamos idealizando outros para continuar garantindo aos nossos leitores o maior número de informações nessa hora de crise sanitária e econômica."