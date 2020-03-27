Veja como se candidatar para 5 mil vagas de emprego no Carrefour

Unidade do Carrefour: rede vai reforçar equipe para dar conta do aumento na demanda Crédito: Reprodução

O grupo não informou quantas serão as vagas no Espírito Santo , se limitando a informar que do total de 5 mil vagas, 2.750 serão para a região Sudeste do país. O Carrefour afirmou ainda que o objetivo é reforçar seus times "para que todas as operações, neste momento, funcionem normalmente".

Todo o processo seletivo acontecerá online, desde entrevistas até contratação final. Os postos de trabalho são para operador de loja, auxiliar de perecíveis, agente de prevenção, recepcionista de caixa, padeiro, peixeiro, técnico em manutenção, açougueiro, operador de centro de distribuição e vendedor de eletrodomésticos.

Estamos vivendo um momento atípico em todo o mundo e queremos contribuir para que todos continuem tendo oportunidades de trabalho. A escolha pelo processo digital garante a segurança do candidato, que não precisa sair neste momento em que se pede para ficar em casa, e otimiza o processo de seleção, tanto para nós quanto para aqueles que estão em busca de uma oportunidade, afirma João Senise, vice-presidente de RH do Grupo Carrefour Brasil.

COMO SE CANDIDATAR

Para se candidatar à maioria das vagas, é necessário ter concluído ou estar cursando o segundo grau completo. Os interessados devem se cadastrar por meio do site https://carrefour.99jobs.com . A seleção será realizada a partir desta semana e as vagas permanecerão abertas até o preenchimento total dos cargos.

Segundo o grupo, tudo acontecerá no ambiente digital, desde a seleção dos candidatos, passando pelas entrevistas (on-line) até a contratação final, onde o novo colaborador poderá entregar todos os documentos digitalizados, sem precisar comparecer pessoalmente para a entrega.

Algumas funções requerem outros pré-requisitos, como o cargo de operador de loja. Para essa vaga, é necessário atuar com reposição, precificação, verificação de validade e apoio às demandas dos clientes das áreas têxtil, utilidades do lar, papelaria, ferramentas, brinquedos, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, congelados, mercearia, limpeza e higiene pessoal.

Já para o cargo de auxiliar de perecíveis, é necessário ter experiência como auxiliar na produção, organização, limpeza e ter atuado no apoio às demandas do clientes nas áreas de frios e laticínios, padaria, açougue, peixaria e frutas, legumes e verduras.

Quem deseja ocupar a vaga de agente de prevenção, precisa ter o segundo grau completo para atuar na fiscalização e controle de movimentação de mercadorias e pessoal, controle de quebras, monitoramento de câmeras, segurança patrimonial e orientação ao público.