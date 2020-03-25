Os impactos do coronavírus na vida dos concurseiros

A pandemia do coronavírus (Convid-19) mudou a rotina de milhares de pessoas pelo mundo. Diante das orientações das agências internacionais de saúde de que aglomerações devem ser evitadas, concursos que já tinham seu calendário divulgado foram suspensos ou adiados no país. Já outros que não tiveram os editais publicados ficaram sem previsão para que isso ocorra.
Para tentar conter a crise na saúde pública em decorrência do aumento do número de casos de pessoas com a Covid-19, as três esferas do Poder Executivo vão gastar mais com equipamentos para a saúde.
Além disso, ainda existe um outro item a ser considerado, a redução na arrecadação do IPTU, o que deve impactar no orçamento municipal. Em meio a essa situação, as prefeituras, que estavam publicando novos editais, podem simplesmente suspender essas seleções por tempo indeterminado.
Não faltam exemplos do efeito imediado do coronavírus na vida dos concurseiros. No dia 18 de março, a Prefeitura da Serra suspendeu o edital para 1.150 vagas para 69 diferentes cargos no município. As provas para nível fundamental, médio e superior seriam realizadas no início de abril. No dia anterior, o IBGE já havia suspendido o concurso para a realização do Censo 2020. O processo foi adiado por um ano.
A diretora pedagógica do CEP Concursos, Ivone Goldner, explica que existem duas situações em meio a pandemia. A primeira envolve os certames com editais já publicados e a segunda aqueles que ainda estavam na expectativa de saírem.
"No caso dos concursos com orçamento já comprometido, com banca contratada e, em alguns casos, até parcialmente pagas, a probabilidade do certame ser cancelado é pequena. Para esses editais com prova marcada, mas suspensa, possivelmente, as provas serão marcadas passada essa turbulência, depois de julho, acredito"
Já no segundo caso, daquelas seleções que ainda não foram publicados - como o do Banco do Brasil, Polícia Federal, INSS e Receita Federal -, o concurseiro vai ter que esperar um pouco mais. "A prioridade do país passou a ser outra nesse momento, a saúde pública. Teremos concurso para algumas aéreas estremante atingidas, como é o caso da saúde. Isso porque devemos ter um investimento muito grande e o país está aprendendo muito com a situação atual. Nós vamos ter que esperar um pouco até o país se reerguer e voltar a ter um pouco de normalidade", afirma.
OPORTUNIDADE ESCONDIDA
Enquanto os concursos não voltam a ocorrer, a recomendação é aproveitar o tempo para se preparar. Segundo especialistas na área, é preciso enxergar a oportunidade escondida em meio à crise. A gestora da Damásio Educacional, Suelen Rodrigues, explica que muitos órgãos ainda precisam realizar certames porque têm escassez profissional e outros já estão com bancas contratadas.
"Teremos concursos que ficarão em stand bay por algum tempo. É hora dos candidatos estudarem. Você pode aproveitar para ter um período a mais de preparação para os certames, intensificando sua rotina de aprendizado. Para quem está de home office, por exemplo, o tempo que iria passar no transporte se deslocando até o trabalho pode ser remanejado para o estudo", conta.
Desde a última semana, os cursinhos preparatórios presenciais foram suspensos e as aulas passaram a ser on-line. Algumas redes de ensino começaram a adotar aplicativos como ferramentas para conversar com os alunos, além de enviar provas, simulados e até mensagens de estímulo.
"A gente já vinha em um processo de poucos concursos federais, com os concurseiros apostando em municipais e regionais. Com o coronavírus, eles foram suspensos, mas estamos confiantes que quando os certames retornarem virão vários seguidos", aponta Ivone Goldner.