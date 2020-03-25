Os impactos do coronavírus na vida dos concurseiros

Curso e concurso: estudo Crédito: StockSnap por Pixabay

Para tentar conter a crise na saúde pública em decorrência do aumento do número de casos de pessoas com a Covid-19, as três esferas do Poder Executivo vão gastar mais com equipamentos para a saúde.

Além disso, ainda existe um outro item a ser considerado, a redução na arrecadação do IPTU, o que deve impactar no orçamento municipal. Em meio a essa situação, as prefeituras, que estavam publicando novos editais, podem simplesmente suspender essas seleções por tempo indeterminado.

A diretora pedagógica do CEP Concursos, Ivone Goldner, explica que existem duas situações em meio a pandemia. A primeira envolve os certames com editais já publicados e a segunda aqueles que ainda estavam na expectativa de saírem.

"No caso dos concursos com orçamento já comprometido, com banca contratada e, em alguns casos, até parcialmente pagas, a probabilidade do certame ser cancelado é pequena. Para esses editais com prova marcada, mas suspensa, possivelmente, as provas serão marcadas passada essa turbulência, depois de julho, acredito" Ivone Goldner - diretora pedagógica do CEP Concursos

Já no segundo caso, daquelas seleções que ainda não foram publicados - como o do Banco do Brasil, Polícia Federal, INSS e Receita Federal -, o concurseiro vai ter que esperar um pouco mais. "A prioridade do país passou a ser outra nesse momento, a saúde pública. Teremos concurso para algumas aéreas estremante atingidas, como é o caso da saúde. Isso porque devemos ter um investimento muito grande e o país está aprendendo muito com a situação atual. Nós vamos ter que esperar um pouco até o país se reerguer e voltar a ter um pouco de normalidade", afirma.

OPORTUNIDADE ESCONDIDA

Enquanto os concursos não voltam a ocorrer, a recomendação é aproveitar o tempo para se preparar. Segundo especialistas na área, é preciso enxergar a oportunidade escondida em meio à crise. A gestora da Damásio Educacional, Suelen Rodrigues, explica que muitos órgãos ainda precisam realizar certames porque têm escassez profissional e outros já estão com bancas contratadas.

"Teremos concursos que ficarão em stand bay por algum tempo. É hora dos candidatos estudarem. Você pode aproveitar para ter um período a mais de preparação para os certames, intensificando sua rotina de aprendizado. Para quem está de home office, por exemplo, o tempo que iria passar no transporte se deslocando até o trabalho pode ser remanejado para o estudo", conta.

Desde a última semana, os cursinhos preparatórios presenciais foram suspensos e as aulas passaram a ser on-line. Algumas redes de ensino começaram a adotar aplicativos como ferramentas para conversar com os alunos, além de enviar provas, simulados e até mensagens de estímulo.