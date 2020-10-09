Iema abre processo seletivo com salário de R$ 5,4 mil

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai contratar profissionais de nível superior com salário de R$ 5.416,56. A oferta é de oito vagas para agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, além da formação de cadastro de reserva. Os contratados receberão ainda auxílio alimentação de R$ 300. Clique aqui para ver o edital
Os contratos são temporários e todas as oportunidades são destinadas candidatos formados em Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Química.
As inscrições para o processo seletivo simplificado podem ser feitas em www.selecao.es.gov.br, até as 23h59 do dia 19 de outubro de 2020. A seleção será feitas por meio de prova de títulos.
Os profissionais vão atuar no acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental nº 035/18 e nº036/18 firmados entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado Do Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Iema e as empresas do complexo de Tubarão (Vale e ArcelorMittal).
CONFIRA OS CARGOS
- CARGO 01: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.
- Área: Meio Ambiente.
- Formação: Ter diploma ou certificado de conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia Ambiental, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou Título Profissional de Engenharia Ambiental habilitado pelo conselho de classe;
- Habilitação profissional: ter registro válido e Título Profissional de Engenheiro Ambiental perante o conselho de classe.
- Experiência profissional mínima: ter experiência de 1 ano na área ambiental em meio atmosférico;
- Condução de veículo: Ter carteira de habilitação categoria B ou superior válida;
- Disponibilidade: Ter disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.
- Remuneração: R$ 5.416,56 + R$ 300,00 (auxílio alimentação).
- Carga horária: 40 horas.
- Vagas: 2 (ampla concorrência), 1 para negro e cadastro de reserva
- CARGO 02: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.
- Área: Meio Ambiente.
- Formação profissional: ter diploma ou certificado de conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia Mecânica, reconhecido pelo Ministério da Educação;
- Habilitação profissional: ter registro válido e Título Profissional de Engenheiro Mecânico perante o conselho de classe.
- Experiência profissional mínima: ter experiência de 1 ano na área ambiental em meio atmosférico;
- Condução de veículo: ter carteira de habilitação categoria B ou superior válida;
- Disponibilidade: ter disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.
- Remuneração: R$ 5.416,56 + R$ 300,00 (auxílio alimentação).
- Carga horária: 40 horas.
- Vagas: 1 (ampla concorrência) e cadastro de reserva.
- CARGO 03: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.
- Área: Meio Ambiente.
- Formação profissional: ter diploma ou certificado de conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia Ambiental, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou Título Profissional de Engenharia Ambiental habilitado pelo conselho de classe;
- Habilitação profissional: ter registro válido e Título Profissional de Engenheiro Ambiental perante o conselho de classe.
- Experiência profissional mínima: ter experiência de 1 ano na área ambiental em licenciamento ambiental;
- Condução de veículo: ter carteira de habilitação categoria B ou superior válida;
- Disponibilidade: ter disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.
- Remuneração: R$ 5.416,56 + R$ 300,00 (auxílio alimentação).
- Carga horária: 40 horas.
- Vaga: 2 (ampla concorrência) e cadastro de reserva.
- CARGO 04: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.
- Área: Meio Ambiente.
- Formação profissional: ter diploma ou certificado de conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia Química, reconhecido pelo Ministério da Educação;
- Habilitação profissional: ter registro válido e Título Profissional de Engenheiro Química perante o conselho de classe.
- Experiência profissional mínima: ter experiência de 1 ano na área ambiental;
- Condução de veículo: ter carteira de habilitação categoria B ou superior válida;
- Disponibilidade: ter disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.
- Remuneração: R$ 5.416,56 + R$ 300,00 (auxílio alimentação).
- Carga horária: 40 horas.
- Vaga: 1 (ampla concorrência) e formação de cadastro de reserva
- CARGO 05: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.
- Área: Meio Ambiente / Gestão de Projetos.
- Formação profissional: ter diploma ou certificado de conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia de Produção, ou Engenharia Civil, ou Engenharia Mecânica, ou Engenharia Química, ou Engenharia Ambiental, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou Título Profissional de Engenharia Ambiental habilitado pelo conselho de classe;
- Habilitação profissional: ter registro válido e Título Profissional de Engenheiro na área de formação perante o conselho de classe.
- Experiência profissional mínima: ter experiência de 1 ano na área ambiental; e 2 anos na área de planejamento e gerenciamento de projetos ou certificação em gestão de projetos em certificadores como: PMI (Project Management Institute), IPMA (International Project Management Association) ou APGM (Accrediting Professional Group Management);
- Condução de veículo: ter carteira de habilitação categoria B ou superior válida;
- Disponibilidade: ter disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.
- Remuneração: R$ 5.416,56 + R$ 300,00 (auxílio alimentação).
- Carga horária: 40 horas.
- Vaga: 1 (ampla concorrência) e cadastro de reserva.