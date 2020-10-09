Iema abre processo seletivo com salário de R$ 5,4 mil

Os contratos são temporários e todas as oportunidades são destinadas candidatos formados em Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Química.

Os profissionais vão atuar no acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental nº 035/18 e nº036/18 firmados entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado Do Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Iema e as empresas do complexo de Tubarão (Vale e ArcelorMittal).