IBGE: publicada autorização para contratar 6.500 temporários

IBGE vai abrir nova seleção para contratar profissionais temporários Crédito: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Ministério da Economia autorizou nesta sexta-feira (11) a contratação de 6.500 profissionais temporários para trabalhar nas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ). O documento foi assinado pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital da pasta, Caio Mario Paes de Andrade, e publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com a portaria que autoriza a seleção, o processo seletivo vai preencher 6.475 cargos com exigência de ensino médio e 25 para quem tem formação de nível superior. O edital de abertura da seleção deve ser publicada em um prazo de seis meses, ou seja, até 11 de março de 2021.

No entanto, as regras devem ser divulgadas antes desse prazo, pois a previsão do IBGE é de que os selecionados comecem a trabalhar a partir de janeiro. As remunerações iniciais ainda serão informadas.

A seleção tem como objetivo preencher 5.623 vagas de agente de pesquisa e mapeamento, 300 de agente de pesquisa por telefone e 522 de supervisor de coleta e qualidade. Os cargos exigem que os candidatos tenham o ensino médio. Haverá ainda 25 oportunidades para supervisor de pesquisa, destinada a quem tem nível superior.

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