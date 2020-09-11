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Níveis médio e superior

IBGE: publicada autorização para contratar 6.500 temporários

Profissionais serão contratados para trabalhar nas pesquisas permanentes de natureza estatística e geocientífica do IBGE; prazo para publicação do edital vai até março

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 10:26
Processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores está suspenso do IBGE - Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
IBGE vai abrir nova seleção para contratar profissionais temporários Crédito: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
Ministério da Economia autorizou nesta sexta-feira (11) a contratação de 6.500 profissionais temporários para trabalhar nas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O documento foi assinado pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital da pasta, Caio Mario Paes de Andrade, e publicado no Diário Oficial da União.
De acordo com a portaria que autoriza a seleção, o processo seletivo vai preencher 6.475 cargos com exigência de ensino médio e 25 para quem tem formação de nível superior. O edital de abertura da seleção deve ser publicada em um prazo de seis meses, ou seja, até 11 de março de 2021.
No entanto, as regras devem ser divulgadas antes desse prazo, pois a previsão do IBGE é de que os selecionados comecem a trabalhar a partir de janeiro. As remunerações iniciais ainda serão informadas.
A seleção tem como objetivo preencher 5.623 vagas de agente de pesquisa e mapeamento, 300 de agente de pesquisa por telefone e 522 de supervisor de coleta e qualidade. Os cargos exigem que os candidatos tenham o ensino médio. Haverá ainda 25 oportunidades para supervisor de pesquisa, destinada a quem tem nível superior.

CENSO

É bom lembrar que essas contratações não serão para atuar no Censo Demográfico de 2021. Para esta pesquisa, o IBGE vai abrir 208.695 vagas para operacionalização da pesquisa, que seria realizada este ano, mas foi cancelada por conta do novo coronavírus.
Serão 180.557 oportunidades para o cargo de recenseador, 5.462 para agente censitário municipal e 22.676 para agente censitário supervisor. As contratações e a pesquisa estão previstas no Orçamento da União para 2021.

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