IBGE vai abrir 208 mil vagas temporárias em 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo para a contratação de 208 mil temporários. A confirmação foi dada durante a apresentação do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) do próximo ano.
A fundação chegou a divulgar um edital no início de 2020, mas o documento foi cancelado em março por causa da pandemia do novo coronavírus. Para o Espírito Santo, a oferta foi de 4,1 mil vagas. Outros editais também estavam previstos, mas não chegaram a ser divulgados.
As oportunidades serão destinadas a cargos de níveis fundamental e médio e a remuneração pode chegar a R$ 2.5 mil. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2021, que também foi adiado por conta da doença.
Durante a apresentação da PLOA, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a realização da coleta de dados em todo o país. Para isso, a receita prevista para o IBGE realizar a pesquisa, incluindo as contratações, é de R$ 43 milhões.
VEJA AS VAGAS
- Total de vagas: 208.695
- Agente censitário municipal
- Vagas: 5.462
- Requisito: nível médio
- Remuneração: R$ 2.558, já somando o auxílio-alimentação
- Agente censitário supervisor
- Vagas: 22.676
- Requisito: nível médio
- Remuneração: R$ 2.158, já somando o auxílio-alimentação
- Recenseador
- Vagas: 180.557
- Requisito: nível fundamental
- Remuneração: será por produtividade