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Níveis fundamental e médio

IBGE vai abrir 208 mil vagas temporárias em 2021

Profissionais vão trabalhar na coleta de dados do Censo Demográfico; seleção seria realizada este ano, mas foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 15:35
Censo vai abrir 208 mil vagas temporárias no IBGE
Censo vai abrir 208 mil vagas Crédito: Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo para a contratação de 208 mil temporários. A confirmação foi dada durante a apresentação do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) do próximo ano.
A fundação chegou a divulgar um edital no início de 2020, mas o documento foi cancelado em março por causa da pandemia do novo coronavírus. Para o Espírito Santo, a oferta foi de 4,1 mil vagas. Outros editais também estavam previstos, mas não chegaram a ser divulgados.
As oportunidades serão destinadas a cargos de níveis fundamental e médio e a remuneração pode chegar a R$ 2.5 mil. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2021, que também foi adiado por conta da doença.
Durante a apresentação da PLOA, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a realização da coleta de dados em todo o país. Para isso, a receita prevista para o IBGE realizar a pesquisa, incluindo as contratações,  é de R$ 43 milhões.

VEJA AS VAGAS

  • Total de vagas: 208.695
  • Agente censitário municipal
  • Vagas: 5.462
  • Requisito: nível médio
  • Remuneração: R$ 2.558, já somando o auxílio-alimentação
  • Agente censitário supervisor
  • Vagas: 22.676
  • Requisito: nível médio
  • Remuneração: R$ 2.158, já somando o auxílio-alimentação
  • Recenseador
  • Vagas: 180.557
  • Requisito: nível fundamental
  • Remuneração: será por produtividade

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