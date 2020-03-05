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Censo 2020

IBGE abre inscrições de processo seletivo com 208 mil vagas

Oportunidades são para agente censitário e  recenseador.  A previsão é que os candidatos sejam contratados até agosto

Publicado em 05 de Março de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 10:10
IBGE abriu seleção para profissionais que atuarão no Censo Demográfico 2020 Crédito: IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para o processo seletivo para mais de 208 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020. O salário chega a R$ 2,1 mil. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial da União.
ATUALIZAÇÃO: Em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública, causado pelo Covid-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico que ocorreria neste ano. Dessa forma, a próxima pesquisa terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

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O processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores neste ano foi suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias. Ainda não foram divulgadas as novas datas de inscrição.
Segundo o IBGE, o orçamento do Censo 2020 será realizado em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante de modo a assegurar a realização do Censo pelo IBGE.

INFORMAÇÕES SOBRE A SELEÇÃO

O governo publicou dois editais. O primeiro com 180.557 vagas para a função de recenseador. Nele os candidatos precisam ter apenas o ensino fundamental completo.  A remuneração para esta função será por produção, calculada por setor censitário. Veja aqui o edital. As taxas são de R$ 23,61.
A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado em caso de necessidades para a conclusão das atividades do Censo 2020 e de disponibilidade orçamentária.

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Já o segundo edital prevê: 5.462 vagas para agente censitário municipal e 22.676 vagas para agente censitário supervisor. Para agente censitário municipal o salário é de até R$ 2,1 mil. Já para agente censitário supervisor o salário é de até R$ 1,7 mil com carga horária de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.
A previsão de duração desse contrato é de até cinco meses, podendo também ser prorrogado. Mas, é importante lembar que Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados. As taxas para inscrição são de R$ 35,80. Veja aqui o edital.  

COMO SERÃO AS PROVAS?

Os candidatos terão que fazer provas objetivas. As datas de aplicação dos exames ainda serão reveladas e publicados no site da banca, a Cebraspe, o que deve ocorrer ainda nesta quinta-feira (05). Os exames ocorrerão nos 26 Estados do país, além do Distrito Federal. 

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A previsão do IBGE é contratar os selecionados até agosto deste ano, assim a coleta de dados para o Censo Demográfico 2020 poderá ser realizada entre agosto e outubro. No Censo, serão visitados todos os domicílios do país e recolhidas informações que nortearão as políticas públicas nacionais. Os recenseadores vão coletar as informações através de uma entrevista direta. O último Censo realizado foi em 2010.

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