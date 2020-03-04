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Oportunidade no ES

Governo vai lançar edital com 1,7 mil vagas na área da saúde até junho

Os concursados poderão ser alocados em hospitais da Grande Vitória e em uma unidade localizada no Norte do Estado

Publicado em 04 de Março de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 17:11
Haverá vagas para profissionais da saúde e de setores administrativos Crédito: Freepik
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba), que vai assumir a administração de seis hospitais da rede estadual, vai lançar edital para concurso público na área da saúde com cerca de 1.700 vagas até junho deste ano. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no lançamento da Fundação ocorrido nesta quarta-feira (04).
De acordo com o secretário da pasta, Nésio Fernandes, haverá vagas para atuação nos hospitais Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha; Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV - antigo Ferroviários); Dório Silva, na Serra; Hospital Geral de Linhares, em Linhares; Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória; e o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica.
A previsão é de que o edital seja lançado no primeiro semestre deste ano com vagas para servidores na área de saúde, tais como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e técnico de radiologia. A expectativa de Sesa é de que os profissionais sejam convocados até o fim do segundo semestre deste ano. As seis primeiras unidades concentram cerca de 1,7 mil contratos temporários que a iNOVA terá que substituir através de concurso público. 
Temos um prazo de 40 dias para montar a fundação. Um dos primeiros atos que ela vai realizar é a contratação da empresa que fará o concurso público para assumir o provimento de seis hospitais nas áreas administrativa e médica. O número de vagas pode variar de acordo com a definição do perfil assistencial de cada unidade, informa o secretário.   

FUNDAÇÃO

criação da fundação foi autorizada pela Assembleia Legislativa em outubro do ano passado, com a promessa de tornar a gestão de hospitais mais eficiente. Trata-se de uma entidade pública de direito privado, que funcionará como uma prestadora de serviço contratada pelo governo com remuneração mediante o cumprimento de metas. A estatal só terá receita se realizar o que for acordado. 
Além da contratação de servidores por concurso, que não se inviabiliza com a política de contingenciamento do Estado, a fundação será responsável pelos processos de licitação para a compra de equipamentos, serviços, reformas, entre outras medidas necessárias à gestão. Na avaliação do governo, o modelo diminui a burocracia e melhora a prestação do serviço. 

HOSPITAIS QUE VÃO RECEBER NOVOS SERVIDORES

  • Antônio Bezerra de Faria -  Vila Velha
  • Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV - antigo Ferroviários) - Vila Velha
  • Dório Silva -  Serra
  • Hospital Geral - Linhares
  • Infantil Nossa Senhora da Glória -  Vitória
  • Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) - Cariacica

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