Suzano abre vagas de estágio para estudantes de nível superior

São mais de 100 vagas abertas para atuar nos estados de São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Espírito Santo e Ceará; inscrições podem ser feitas até 27 de novembro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:54

Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

A Suzano está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Superior 2026. A oferta é de mais de 100 vagas, disponíveis em vários Estados, entre eles o Espírito Santo. Também há chances em São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia e Ceará.

O requisito para participar da seleção é estar cursando o ensino superior e ter a formação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028; e ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo).

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro, no endereço eletrônico do programa.

O processo seletivo será 100% on-line e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa, desafios, além de entrevistas com a liderança da Suzano.

A previsão é de que o resultado seja divulgado em dezembro de 2025 e o estágio comece em fevereiro de 2026.

O programa de Estágio Superior Suzano oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de apoio e orientação psicológica gratuita em qualquer hora e lugar, de forma virtual, confidencial e segura pela plataforma Wellz.

O modelo de trabalho será definido de acordo com a necessidade de cada área e unidade.

