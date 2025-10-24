Suzano abre vagas de estágio para estudantes de nível superior

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:54
A Suzano está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Superior 2026. A oferta é de mais de 100 vagas, disponíveis em vários Estados, entre eles o Espírito Santo. Também há chances em São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia e Ceará.
O requisito para participar da seleção é estar cursando o ensino superior e ter a formação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028; e ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo).
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro, no endereço eletrônico do programa.
O processo seletivo será 100% on-line e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa, desafios, além de entrevistas com a liderança da Suzano.
A previsão é de que o resultado seja divulgado em dezembro de 2025 e o estágio comece em fevereiro de 2026.
O programa de Estágio Superior Suzano oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de apoio e orientação psicológica gratuita em qualquer hora e lugar, de forma virtual, confidencial e segura pela plataforma Wellz.
O modelo de trabalho será definido de acordo com a necessidade de cada área e unidade.
