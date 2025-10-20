Oportunidades

ES tem mais de 7.110 vagas de emprego nesta segunda-feira (20)

Há postos para auxiliar de almoxarifado, armador de ferros, ajudante de obras, estoquista, farmacêutico, motorista cegonheiro, motorista carreteiro, entre outras chances

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:15

Vagas para eletricista no Sine Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 7.117 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (20). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.175. Há oportunidades para técnico em nutrição, recreador, recepcionista atendente, pintor de obras, pedreiro, operador de empilhadeira, mecânico de autoóveis, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.302, sendo 418 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, motorista, cozinheira, atendente, técnico em química, vendedor, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.147. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar administrativo, auxiliar de saúde bucal, balconista, capoteiro, cumim, dedetizador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 357. Há oportunidades para agente de pesquisa, ajudante de logística de transporte, assistente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, repositor de mercadoria, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 656. Há oportunidades para agente de coleta supervisor, ajudante de cozinha, amarrador, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, conferente de logística, eletricista, encanador, motorista de ônibus rodoviário, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 26. Há oportunidades para pedreiro, ajudante de obra pcd, vidraceiro, pespontador e montador de calçados, motorista de fretamento, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 88. Há oportunidades para cortador de mármore, desenhista gráfico, churrasqueiro, motorista de caminhão guincho pesado, técnico de segurança do trabalho, resinador, vendedor interno, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 86. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, garçom, motofrentista, operador de caixa, professor de educação física, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 157. Há oportunidades para ajudante florestal, analista de RH, assistente de produção, auxiliar de obra civil, conferente de produção, oficial pedreiro, pintor jatista, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 360. Há oportunidades para ajudante de aterro, atendente de restaurante, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, agente de serviços de telecomunicações, ajudante de entregas, encarregado de obras, salgadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 607. Há oportunidades para auxiliar de almoxarifado, armador de ferros, ajudante de obras, estoquista, encarregado de obras, eletricista automotivo, farmacêutico, motorista cegonheiro, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 156. Há oportunidades para armador de estruturas de concreto, atendente, cortador de pedras, operador de caixa, pedreiro, repositor de mercadorias, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta