Oportunidade

Semana começa com 4,1 mil vagas de emprego no ES; veja lista por cidade

Há postos para ajudante de obra, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, camareiro de hotel, carpinteiro, motofrentista, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances

5 min de leitura min de leitura

Oportunidade para trabalhar como soldador. (Pixabay)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.193 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (7). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 219 Há oportunidades para ajudante de obra, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, camareiro de hotel, carpinteiro, motofrentista, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 914. Há oportunidades para estoquista, auxiliar de expedição, motorista carreteiro, motorista, motorista de caminhão pipa, ajudante de carga e descarga, atendente de relacionamento, pedreiro, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica Há chance para profissionais de vários níveis de escolaridade Tamanho de arquivo: 120kb Baixar Visualizar

Arquivos & Anexos Vagas de emprego para pessoas com deficiência em Cariacica Há chance para Farmacêutico, repositor, padeiro, auxiliar de armazém, auxiliar administrativo, entre outros postos Tamanho de arquivo: 86kb Baixar Visualizar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.066. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, frentista, instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 611. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, balconista, consultor de vendas, eletricista auxiliar, estoquista, operador de caixa, pedreiro, repositor de mercadorias, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 292. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferros, artífice de manutenção, atendente do setor de frios, auxiliar de logística, carregador, controlador de acesso, operador de caixa, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 37. Há oportunidades para técnico administrativo de contrato, recepcionista de hospital, meio oficial de cozinha, padeiro, auxiliar de cozinha, motorista entregador, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 114. Há oportunidades para auxiliar de mecânico de autos, bombeiro hidráulico, costureira em geral, eletricista, manicure / pedicure, motorista entregador, operador de máquina a fio diamantado, pedreiro, soldador, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 183. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, cozinheiro de restaurante, garçom, motorista carreteiro, pedreiro, técnico em saúde bucal, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 187. Há oportunidades para afiador de ferramentas, ajudante de confeiteiro, assistente de produção, atendente de padaria, auxiliar de produção, educador social, mecânico de máquinas florestais, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 133. Há oportunidades para armador, auxiliar de montagem, bombeiro hidráulico, pedreiro, polidor de veículos, promotor de vendas, serralheiro, técnico de segurança do trabalho, técnico em agronomia, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 247. Há oportunidades para farmacêutico, atendente de farmácia, armador, auxiliar de obras, balconista, bombeiro hidráulico - encanador, caldeireiro especializado, carpinteiro, eletricista, instalador de som, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].

Vagas: 149. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, ajudante de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de obras, caminhoneiro de caminhão pipa, costureira, instalador e reparador de linhas e comunicações, movimentador de mercadoria, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 41. Há oportunidades para instalador - reparador de acesso à internet, profissional de educação física, viveirista agrícola, vendedor, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta