Rede Meridional faz novo feirão de emprego com 100 vagas nesta sexta-feira (14)

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:35
A Rede Meridional realiza nesta sexta-feira (14) mais um mutirão de emprego para a contratação de enfermeiros (20) e técnicos de enfermagem (80). A oferta é de 100 vagas.
A ação ocorre das 8 às 11 horas, Hospital Meridional Vitória, que fica na Rua Desembargador José Fortunato Ribeiro, 30, Mata da Praia. O atendimento será feito por ordem de chegada.
Os interessados devem comparecer ao local, pessoalmente, no local munidos dos documentos pessoais (CPF e identidade). Os candidatos serão selecionados para trabalhar nas unidades de Vitória e Serra.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o