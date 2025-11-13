Home
Rede Meridional faz novo feirão de emprego com 100 vagas nesta sexta-feira (14)

Serão selecionados 20 enfermeiros e 80 técnicos de enfermagem para trabalhar em Vitória e na Serra; iniciativa acontece nesta sexta-feira (14), das 8 às 11 horas, em Vitória

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:35

Maternidade Santa Paula
Maternidade Santa Paula Crédito: Divulgação

A Rede Meridional realiza nesta sexta-feira (14) mais um mutirão de emprego para a contratação de enfermeiros (20) e técnicos de enfermagem (80). A oferta é de 100 vagas.

A ação ocorre das 8 às 11 horas, Hospital Meridional Vitória, que fica na Rua Desembargador José Fortunato Ribeiro, 30, Mata da Praia. O atendimento será feito por ordem de chegada.

Os interessados devem comparecer ao local, pessoalmente, no local munidos dos documentos pessoais (CPF e identidade). Os candidatos serão selecionados para trabalhar nas unidades de Vitória e Serra.

SERVIÇO

  • Mutirão de Emprego da Rede Meridional
  • Data: sexta-feira (14)
  • Horário: 8h às 11h
  • Local: Hospital Meridional Vitória - Rua Desembargador José Fortunato Ribeiro, 30, Mata da Praia

