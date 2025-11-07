Maratona do CIEE reúne mais de 390 vagas de estágio e aprendizagem no ES

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:17
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza nesta segunda-feira, 10 de novembro, a Maratona de Vagas, com mais de 11 mil oportunidades em todo o Brasil. Deste total, 393 são para o Espírito Santo, sendo 262 de estágio e 131 de aprendizagem.
A iniciativa ocorre das 9 às 16 horas, em mais de 70 postos de atendimento, dos quais sete no Estado (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Linhares, Castelo e Colatina).
A participação é de graça e presencial. Os interessados precisam levar RG, CPF e um comprovante de residência que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos.
No local, os participantes vão receber atendimento da equipe do CIEE e auxílio na busca de vagas, construção ou atualização do currículo e orientações sobre os serviços oferecidos pela instituição.
As áreas com maior número de oportunidades no Espírito Santo dentro do programa de estágio são: Administração, Construção Civil, Educação e Direito. Já em Aprendizagem, são Administração, Comércio e Indústria da Carne.
“Para muitos, o final de ano é um momento de desacelerar e cultivar o período de descanso, mas o ano ainda não chegou ao fim. Quem quiser entrar no mundo do trabalho tem uma excelente oportunidade para tal, com a Maratona. Estamos ofertando diversas vagas e uma delas pode ser sua”, afirma a gerente regional do CIEE/ES, Juliana Costa.
