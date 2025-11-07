Home
>
Empregos
>
Maratona do CIEE reúne mais de 390 vagas de estágio e aprendizagem no ES

Maratona do CIEE reúne mais de 390 vagas de estágio e aprendizagem no ES

No Estado, iniciativa será realizada nesta segunda-feira (10),  em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Linhares, Castelo e Colatina

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:17

Estudantes participam de maratona de vagas
Estudantes participam de maratona de vagas Crédito: Fábio Augusto Ferreira Santos / Divulgação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza nesta segunda-feira, 10 de novembro, a Maratona de Vagas, com mais de 11 mil oportunidades em todo o Brasil. Deste total, 393 são para o Espírito Santo, sendo 262 de estágio e 131 de aprendizagem.

Recomendado para você

No Estado, iniciativa será realizada nesta segunda-feira (10),  em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Linhares, Castelo e Colatina

Maratona do CIEE reúne mais de 390 vagas de estágio e aprendizagem no ES

Blitz do Emrpego acontece no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30; interessados devem levar o documento de identificação

Mais de 2 mil vagas disponíveis em mutirão de emprego na Serra neste sábado (8)

Oportunidades são para cargos como vendedora, caixa, estoquista e auxiliar de cozinha. Somente nos shopping centers são 1,3 mil chances abertas

Black Friday e Natal: comércio vai abrir 2,8 mil vagas temporárias no ES

A iniciativa ocorre das 9 às 16 horas, em mais de 70 postos de atendimento, dos quais sete no Estado (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Linhares, Castelo e Colatina).

A participação é de graça e presencial. Os interessados precisam levar RG, CPF e um comprovante de residência que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos.

No local, os participantes vão receber atendimento da equipe do CIEE e auxílio na busca de vagas, construção ou atualização do currículo e orientações sobre os serviços oferecidos pela instituição.

As áreas com maior número de oportunidades no Espírito Santo dentro do programa de estágio são: Administração, Construção Civil, Educação e Direito. Já em Aprendizagem, são Administração, Comércio e Indústria da Carne.

“Para muitos, o final de ano é um momento de desacelerar e cultivar o período de descanso, mas o ano ainda não chegou ao fim. Quem quiser entrar no mundo do trabalho tem uma excelente oportunidade para tal, com a Maratona. Estamos ofertando diversas vagas e uma delas pode ser sua”, afirma a gerente regional do CIEE/ES, Juliana Costa.

Onde serão os atendimento no ES?

  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Horário: das 8h às 17h 
  • Local: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 177, Ed. Arpoador Business Center, sala 602, Gilberto Machado.

  • Castelo
  • Horário: das 8h30 às 13h
  • Local: Rua Bernardino Monteiro, 10, Ed. Emilio Nemer, sala 50, Centro.

  • Colatina 
  • Horário: das 9h às 15h30
  • Local: Avenida Getúlio Vargas, 500, Centro Colatina Shopping (5° andar).

  • Guarapari
  • Horário: das 9h às 15h 
  • Local: Rua José Barcelos de Matos, 22, Ed. Marina Center, Centro.

  • Linhares
  • Horário: das 9h às 16h
  • Local: Avenida Governador Lindenberg, 1.066, sala 302, Centro.

  • Venda Nova do Imigrante
  • Horário: das 8h30 às 17h
  • Local: Avenida Ângelo Altoé, 258 / 04, Centro.

  • Vitória
  • Horário: das 9h às 16h
  • Local: Rua Lusmar Machado de Moraes, 37, Ilha de Santa Maria (Instituto Humboldt).

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Saiba quais são as diferenças entre estágio e jovem aprendiz

Quase 7 mil vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Prefeitura de Vitória abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 2.500

CIEE abre mais de 250 oportunidades de estágio no ES

23 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 9 mil no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mercado de trabalho

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais