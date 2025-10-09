Grande Vitória e interior

CIEE abre mais de 250 oportunidades de estágio no ES

Estágios estão disponíveis em Piúma, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, entre outras cidades; áreas de atuação com mais vagas são Educação e Administrativa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:17

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com 255 vagas de estágio abertas para estudantes de vários níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas por municípios de Piúma (57), Vitória (53), Vila Velha (36), Cariacica (31), Serra (22), entre outras cidades.

Podem participar estudantes das áreas da Educação, com 50 postos; Administrativa (46); Comunicação (7) e Construção Civil (8).

Os interessados podem fazer o cadastro no portal do CIEE ou pelo aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.

A gerente de atendimento do CIEE/ES, Roberta Faé, destaca que o papel da instituição é aproximar jovens do mercado de trabalho, garantindo experiência prática e ampliando as chances de emprego.

“Toda semana atualizamos as oportunidades e esperamos que cada vez mais interessados possam preenchê-las. O Espírito Santo inteiro está ativo, seja no norte do estado, no sul, na região de Grande Vitória e outras. Isso mostra que o CIEE/ES se preocupa em atender todas as cidades e empresas parceiras. E é assim que geramos mais oportunidades aos estudantes”, comenta.

O CIEE está presente no Espírito Santo 44 anos, atendendo atualmente cerca de 10 mil jovens no estado.

