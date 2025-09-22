Jovens talentos

INSS abre vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1.100

Há oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior; interessados precisam ter mais de 16 anos e morar na mesma cidade do local do estágio escolhido

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:14

INSS, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta segunda-feira (22) o comunicado de pré-inscrição para novo processo seletivo de estagiários com vagas para candidatos dos níveis médio, técnico e superior de diversas áreas. As chances estão disponíveis em todo o país, inclusive o Espírito Santo.

A bolsa-auxílio para os estagiários de níveis médio e técnico é de R$ 486,05 para 4 horas por dia (20 horas por semana) e de R$ 694,36 para 6 horas diárias (30 horas semanais). Os estudantes de nível superior terão bolsas de R$ 787,98 (20 horas por semana) e de R$ 1.125,69 (30 horas semanais). Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte de R$ 10 por dia.

A iniciativa da autarquia tem como objetivo credenciar jovens talentos para ocupar eventuais vagas que possam surgir em diferentes setores do órgão. Os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade do INSS.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter idade mínima de 16 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos; morar na mesma cidade do local do estágio escolhido; entre outros requisitos.

As inscrições podem ser feitas no site do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE), até o dia 10 de outubro.

Confira as vagas no Espírito Santo

Ensino médio (regular e Educação de Jovens e Adultos)

Afonso Cláudio

Aracruz

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Guarapari

Itapemirim

Iúna

Jaguaré

Pinheiros

Serra

Sooretama

Vitória

Técnico em Administração

Linhares

Técnico em Finanças

Linhares

Técnico em Informática

Linhares

Técnico em Logística

Linhares

Técnico em Recursos Humanos

Linhares

Técnico em Serviços Jurídicos

Linhares

Administração

Linhares

Administração de Empresas

Linhares

Administração Pública

Linhares

Análise em Desenvolvimento de Sistemas

Linhares

Ciência da Computação

Linhares

Ciências Contábeis

Barra de São Francisco

Comunicação Social - Jornalismo

Vitória

Direito

Cachoeiro de Itapemirim

Colatina

Guarapari

Linhares

Nova Venécia

São Mateus

Vitória

Engenharia de Computação

Linhares

Secretariado

Linhares

Tecnólogo em Administração

Linhares

Tecnologia em Gestão Financeira

Linhares

Tecnologia em Logística

Linhares

Tecnólogo em Gestão de Processos

Linhares

Tecnólogo em Gestão Pública

Linhares

Tecnólogo em Recursos Humanos

Linhares

