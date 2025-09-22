Home
INSS abre vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1.100

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:14

INSS, Vitória
INSS, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta segunda-feira (22) o comunicado de pré-inscrição para novo processo seletivo de estagiários com vagas para candidatos dos níveis médio, técnico e superior de diversas áreas. As chances estão disponíveis em todo o país, inclusive o Espírito Santo. 

A bolsa-auxílio para os estagiários de níveis médio e técnico é de R$ 486,05 para 4 horas por dia (20 horas por semana) e de R$ 694,36 para 6 horas diárias (30 horas semanais). Os estudantes de nível superior terão bolsas de R$ 787,98 (20 horas por semana) e de R$ 1.125,69 (30 horas semanais). Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte de R$ 10 por dia.

A iniciativa da autarquia tem como objetivo credenciar jovens talentos para ocupar eventuais vagas que possam surgir em diferentes setores do órgão. Os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade do INSS.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter idade mínima de 16 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos; morar na mesma cidade do local do estágio escolhido; entre outros requisitos.

As inscrições podem ser feitas no site do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE), até o dia 10 de outubro. 

Confira as vagas no Espírito Santo

  • Ensino médio (regular e Educação de Jovens e Adultos) 
  • Afonso Cláudio
  • Aracruz
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Guarapari
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Pinheiros
  • Serra
  • Sooretama
  • Vitória

  • Técnico em Administração
  • Linhares

  • Técnico em Finanças
  • Linhares

  • Técnico em Informática
  • Linhares

  • Técnico em Logística
  • Linhares

  • Técnico em Recursos Humanos
  • Linhares

  • Técnico em Serviços Jurídicos
  • Linhares

  • Administração
  • Linhares

  • Administração de Empresas
  • Linhares

  • Administração Pública 
  • Linhares

  • Análise em Desenvolvimento de Sistemas
  • Linhares

  • Ciência da Computação
  • Linhares

  • Ciências Contábeis
  • Barra de São Francisco

  • Comunicação Social - Jornalismo
  • Vitória

  • Direito
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Colatina
  • Guarapari
  • Linhares
  • Nova Venécia
  • São Mateus
  • Vitória

  • Engenharia de Computação
  • Linhares

  • Secretariado
  • Linhares

  • Tecnólogo em Administração
  • Linhares

  • Tecnologia em Gestão Financeira
  • Linhares

  • Tecnologia em Logística
  • Linhares

  • Tecnólogo em Gestão de Processos
  • Linhares

  • Tecnólogo em Gestão Pública
  • Linhares

  • Tecnólogo em Recursos Humanos
  • Linhares

