INSS abre vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1.100

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:14
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta segunda-feira (22) o comunicado de pré-inscrição para novo processo seletivo de estagiários com vagas para candidatos dos níveis médio, técnico e superior de diversas áreas. As chances estão disponíveis em todo o país, inclusive o Espírito Santo.
A bolsa-auxílio para os estagiários de níveis médio e técnico é de R$ 486,05 para 4 horas por dia (20 horas por semana) e de R$ 694,36 para 6 horas diárias (30 horas semanais). Os estudantes de nível superior terão bolsas de R$ 787,98 (20 horas por semana) e de R$ 1.125,69 (30 horas semanais). Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte de R$ 10 por dia.
A iniciativa da autarquia tem como objetivo credenciar jovens talentos para ocupar eventuais vagas que possam surgir em diferentes setores do órgão. Os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade do INSS.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter idade mínima de 16 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos; morar na mesma cidade do local do estágio escolhido; entre outros requisitos.
As inscrições podem ser feitas no site do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE), até o dia 10 de outubro.
