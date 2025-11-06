Procuradoria-Geral

Prefeitura de Vitória abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 2.500

Interessados devem ser bacharéis em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; inscrições seguem até 9 de novembro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:28

Procuradoria-Geral funicona na sede da Prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o Programa de Estágio de Pós-Graduação na Procuradoria-Geral de Vitória. Os interessados devem ser bacharéis em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

A bolsa-auxílio para quem é matriculado em cursos de especialização é de R$ 2 mil, enquanto que alunos de mestrado recebem R$ 2.250. Já os estudantes matriculados em cursos de doutorado e pós-doutorado terão bolsa de R$ 2.500.

Os selecionados também recebem vale-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro, no site da prefeitura.

O processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva e contará com duas etapas classificatórias e eliminatórias. A primeira será composta por prova objetiva de múltipla escolha e a segunda, uma prova oral (entrevista), marcada para ser aplicada no dia 16 de novembro, às 14 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Aristóbulo Barbosa Leão.

A segunda fase terá prova oral (entrevista), que será realizada em até 60 dias depois da divulgação dos resultados da prova escrita, na Procuradoria-Geral, que funciona da sede da Prefeitura de Vitória.

A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, a critério do órgão.

