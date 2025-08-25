Oportunidades

Mais de 7.700 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda-feira (25)

Há chances para assistente de dados e controle, assistente de almoxarife, operador de caixa, porteiro, serralheiro, analista financeiro, entre outros postos

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:08

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 7.702 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (25). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Vagas para operador de caixa em supermercados Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 423. Há oportunidades para zelador, técnico mecânico em ar condicionado, porteiro, operador de empilhadeira, lavador de tapetes, jardineiro, frentista, engenheiro civil, eletricista, balconista, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.378, sendo 545 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente de dados e controle, assistente de almoxarife, operador de caixa, porteiro, serralheiro, analista financeiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.095. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, balconista, garçom, gestor de orçamentos automotivos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 1.216. Há oportunidades para ajudante de obras, arrumadeira de hotel, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, conferente de logística, consultor imobiliário, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 412. Há oportunidades para atendente de loja, atendente do setor de frios, auxiliar de produção, auxiliar de logística, borracheiro, montador de estruturas metálicas, motorista de ônibus rodoviário, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 46. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, zelador, vidraceiro, mecânico de máquinas pesadas, cozinheira de quiosque, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 155. Há oportunidades para acabador de pedras, ajudante de obras, aplicador de resina, consultor de vendas, motorista carreteiro, técnico de vendas, técnico mecânico, trabalhador de resinador, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 183. Há oportunidades para agente de pátio, auxiliar de laboratório, carpinteiro, embalador à máquina, estivador, mecânico de motor a diesel, operador de guindaste, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 499. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de gás, ajudante de cozinha, atendente balconista, auxiliar de serviços gerais, educador social, eletricista de manutenção, lixador, montador de andaimes, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 365. Há oportunidades para auxiliar de logística, auxiliar de produção, caldeireiro, costureira, lavador de veículos, mecânico de autos, operador de máquinas, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 525. Há oportunidades para atendente de suporte, armador de ferros, auxiliar de logística de supermercado, auxiliar de obras, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 134. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de pintor, atendente de balcão, caminhoneiro carreteiro, cegonheiro, costureira de máquina, operador de caixa, repositor em supermercados, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 271. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de obras, carpinteiro de obras, cortador de pedras, eletricista de manutenção em geral, oficial polivalente, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta