Mais de 160 vagas de emprego para trabalhar em 21 indústrias do ES

Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica Crédito: Miguel Ângelo/CNI

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro na página de carreira das companhias. As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Veja a lista completa mais abaixo.

A Simec Cariacica está com 13 vagas abertas para a contratação de técnico de segurança do trabalho (1), faturista (1) e mecânico ajustador (3), além de oito chances de estágio para técnico em Mecânica.

A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros que tem parque industrial no bairro Civit II, na Serra, vai contratar 17 auxiliares de produção e dois coordenadores de processo.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected], colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail. os interessados devem enviar currículo para, colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail.



Vagas: 13 para Cariacica

13 para Cariacica Técnico de segurança do trabalho (1)

Faturista (1)

Mecânico ajustador (3)

Estágio para técnico em mecânica (8)

Viminas

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.



Vagas: 19 para Serra

19 para Serra Auxiliar de produção (17)

Coordenador de processos (2)

Suzano

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Vagas: 5

5 Vagas para área florestal

Analista silvicultura PL (Conceição da Barra)

Motorista prancha (Aracruz)

Operador máquinas florestais (São Mateus)

Técnico logística florestal (Aracruz)

Vagas para área de suprimentos

Almoxarife (Aracruz)

ArcelorMittal Tubarão

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Vagas: 3

3 Arquiteto de dados sênior (Vitória)

Eletricista de equipamentos (Serra)

Especialista em pesquisa & desenvolvimento - Tecnologias Digitais (Vitória)

Imetame

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Vagas: 16 para Aracruz

16 para Aracruz Imetame Logística Porto

Assistente técnico (planilheiro)

Operador de equipamentos (escavadeira)

Operador de equipamentos (caçamba)

Mecânico (máquinas pesadas)

Imetame Metalmecânica

Montador de andaime (offshore)

Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)

Inspetor de pintura escalador (offshore)

Assistente administrativo

Técnico de enfermagem do trabalho

Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)

Gerente (administrativo/financeiro/operacional)

Analista (psicólogo)

Imetame Energia

Analista (integridade de poço onshore)

Assistente técnico (planejamento)

Operador de produção

Técnico (químico)

Fortlev

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Vagas: 2 para Serra

2 para Serra Assistente de crédito

Estagiário financeiro

Vale

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Vagas: 2 para Vitória

2 para Vitória Analista de tecnologia da informação pleno - serviços - corporativo

Analista operacional – automação de barragens - remoto

Estaleiro Jurong

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Vagas: 4 para Aracruz

4 para Aracruz Engenheiro de comissionamento

Técnico de comissionamento mecânico

Engenheiro de projetos

Engenheiro de instrumentação naval

Brinox

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Vagas: 35 para Linhares

35 para Linhares Analista de métodos e processos pleno

Assistente de faturamento

Assistente de logística

Auxiliar de produção

Expedidor

Líder de logística

Líder de produção

Médico do trabalho

Operador de empilhadeira

Operador de máquinas

Técnico de enfermagem do trabalho

Real Café

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Vagas: 4 para Viana

4 para Viana Auxiliar de serviços gerais

Estagiário(a) de Ensino Superior

Estagiário(a) de Logística

Profissional da área comercial

Biancogrês

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Vagas: 12 para Serra

12 para Serra Eletromecânico (1)

Estagiário Engenharia de Produção (1)

Estagiário Engenharia Mecânica

Operador industrial (1)

Estagiário Administração de Empresas (1)

Estagiário Engenharia Elétrica (1)

Operador de empilhadeira (1)

Representante de vendas (5)

Weg

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Vaga: 1 para Linhares

1 para Linhares Ajudante de produção

Três Corações

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Vagas: 4 para Cariacica

4 para Cariacica Consultor de vendas (3)

Promotor de vendas (1)

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:



Vaga: 1 para Serra

1 para Serra Auxiliar de almoxarifado

Brametal

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Vagas: 5 para Linhares

5 para Linhares Analista de expedição

Controlador de estoque

Expeditor

Ajudante de produção

Técnico de enfermagem

Marcopolo

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Vagas: 6 para São Mateus

6 para São Mateus Almoxarife (movimentações)

Auxiliar de produção

Operador de máquinas automatizadas

Soldador(a) montador(a) de produção

Estagiário

Zucchi Stones

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Vagas: 13 para Serra

13 para Serra Operador de ponte rolante

Auxiliar de produção

Operador de politriz

Resinador

Trainee de vendas

Vendedor latam

Analista de dados

Polidor de pedras

Assistente de exportação

Mecânico

Desenhista orçamentista

Coordenador de TI

Supervisor de manutenção

Massas Villoni

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Vagas: 11 para Viana

11 para Viana Auxiliar de produção

Operador A

Encarregado

Auxiliar de produção

Operador de máquinas

Operador de telemarketing receptivo

Eletricista

Analista de recursos humanos

Mecânico industrial

Operador de caldeira

Operador de produção

Perfil Alumínio do Brasil

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Vagas: 2

2 Analista de BI (Vila Velha)

Ferramenteiro especializado (Viana)

Adcos

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Vagas: 4 para Serra

4 para Serra Estagiário (a) Diretoria

Assistente de cadastro

Analista de e-commerce / CRM

Analista de e-commerce / Trade Marketing Digital

Café Cacique

Como se candidatar: os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com o título "Aux. Administrativo - RH". os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail:com o título "Aux. Administrativo - RH".

