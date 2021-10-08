Mais de 160 vagas de emprego para trabalhar em 21 indústrias do ES

Indústrias instaladas no Espírito Santo estão com 163 vagas de emprego e estágio destinadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade. Os postos estão disponíveis em 21 empresas em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus e Linhares.
Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro na página de carreira das companhias. As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Veja a lista completa mais abaixo.
A Simec Cariacica está com 13 vagas abertas para a contratação de técnico de segurança do trabalho (1), faturista (1) e mecânico ajustador (3), além de oito chances de estágio para técnico em Mecânica.
A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros que tem parque industrial no bairro Civit II, na Serra, vai contratar 17 auxiliares de produção e dois coordenadores de processo.
Há chances de trabalho ainda na Suzano, no Estaleiro Jurong, na ArcelorMittal Tubarão, na Imetame, na Brinox, na Café Cacique, na Biancogrês, entre outras fábricas.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
Simec Cariacica
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected], colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail.
- Vagas: 13 para Cariacica
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Faturista (1)
- Mecânico ajustador (3)
- Estágio para técnico em mecânica (8)
Viminas
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vagas: 19 para Serra
- Auxiliar de produção (17)
- Coordenador de processos (2)
Suzano
- Vagas: 5
- Vagas para área florestal
- Analista silvicultura PL (Conceição da Barra)
- Motorista prancha (Aracruz)
- Operador máquinas florestais (São Mateus)
- Técnico logística florestal (Aracruz)
- Vagas para área de suprimentos
- Almoxarife (Aracruz)
ArcelorMittal Tubarão
- Vagas: 3
- Arquiteto de dados sênior (Vitória)
- Eletricista de equipamentos (Serra)
- Especialista em pesquisa & desenvolvimento - Tecnologias Digitais (Vitória)
Imetame
- Vagas: 16 para Aracruz
- Imetame Logística Porto
- Assistente técnico (planilheiro)
- Operador de equipamentos (escavadeira)
- Operador de equipamentos (caçamba)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Imetame Metalmecânica
- Montador de andaime (offshore)
- Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
- Inspetor de pintura escalador (offshore)
- Assistente administrativo
- Técnico de enfermagem do trabalho
- Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)
- Gerente (administrativo/financeiro/operacional)
- Analista (psicólogo)
- Imetame Energia
- Analista (integridade de poço onshore)
- Assistente técnico (planejamento)
- Operador de produção
- Técnico (químico)
Fortlev
- Vagas: 2 para Serra
- Assistente de crédito
- Estagiário financeiro
Vale
- Vagas: 2 para Vitória
- Analista de tecnologia da informação pleno - serviços - corporativo
- Analista operacional – automação de barragens - remoto
Estaleiro Jurong
- Vagas: 4 para Aracruz
- Engenheiro de comissionamento
- Técnico de comissionamento mecânico
- Engenheiro de projetos
- Engenheiro de instrumentação naval
Brinox
- Vagas: 35 para Linhares
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente de faturamento
- Assistente de logística
- Auxiliar de produção
- Expedidor
- Líder de logística
- Líder de produção
- Médico do trabalho
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas
- Técnico de enfermagem do trabalho
Real Café
- Vagas: 4 para Viana
- Auxiliar de serviços gerais
- Estagiário(a) de Ensino Superior
- Estagiário(a) de Logística
- Profissional da área comercial
Biancogrês
- Vagas: 12 para Serra
- Eletromecânico (1)
- Estagiário Engenharia de Produção (1)
- Estagiário Engenharia Mecânica
- Operador industrial (1)
- Estagiário Administração de Empresas (1)
- Estagiário Engenharia Elétrica (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Representante de vendas (5)
Weg
- Vaga: 1 para Linhares
- Ajudante de produção
Três Corações
- Vagas: 4 para Cariacica
- Consultor de vendas (3)
- Promotor de vendas (1)
Cedisa
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vaga: 1 para Serra
- Auxiliar de almoxarifado
Brametal
- Vagas: 5 para Linhares
- Analista de expedição
- Controlador de estoque
- Expeditor
- Ajudante de produção
- Técnico de enfermagem
Marcopolo
- Vagas: 6 para São Mateus
- Almoxarife (movimentações)
- Auxiliar de produção
- Operador de máquinas automatizadas
- Soldador(a) montador(a) de produção
- Estagiário
Zucchi Stones
- Vagas: 13 para Serra
- Operador de ponte rolante
- Auxiliar de produção
- Operador de politriz
- Resinador
- Trainee de vendas
- Vendedor latam
- Analista de dados
- Polidor de pedras
- Assistente de exportação
- Mecânico
- Desenhista orçamentista
- Coordenador de TI
- Supervisor de manutenção
Massas Villoni
- Vagas: 11 para Viana
- Auxiliar de produção
- Operador A
- Encarregado
- Auxiliar de produção
- Operador de máquinas
- Operador de telemarketing receptivo
- Eletricista
- Analista de recursos humanos
- Mecânico industrial
- Operador de caldeira
- Operador de produção
Perfil Alumínio do Brasil
- Vagas: 2
- Analista de BI (Vila Velha)
- Ferramenteiro especializado (Viana)
Adcos
- Vagas: 4 para Serra
- Estagiário (a) Diretoria
- Assistente de cadastro
- Analista de e-commerce / CRM
- Analista de e-commerce / Trade Marketing Digital
Café Cacique
Como se candidatar: os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com o título "Aux. Administrativo - RH".
- Vaga: 1 para Linhares
- Auxiliar administrativo - RH