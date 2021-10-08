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Oportunidades

Mais de 160 vagas de emprego para trabalhar em 21 indústrias do ES

Há oportunidades em empresas de na Grande Vitória e em cidades como Aracruz, Linhares e São Mateus. Veja como cadastrar o currículo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 out 2021 às 16:30

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 16:30

Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica
Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica Crédito: Miguel Ângelo/CNI
Indústrias instaladas no Espírito Santo estão com 163 vagas de emprego e estágio destinadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade. Os postos estão disponíveis em 21 empresas em CariacicaSerraVianaVila VelhaVitóriaAracruzConceição da BarraSão Mateus e Linhares.
Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro na página de carreira das companhias. As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Veja a lista completa mais abaixo.

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A Simec Cariacica está com 13 vagas abertas para a contratação de técnico de segurança do trabalho (1), faturista (1) e mecânico ajustador (3), além de oito chances de estágio para técnico em Mecânica. 
A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros que tem parque industrial no bairro Civit II, na Serra, vai contratar 17 auxiliares de produção e  dois coordenadores de processo. 
Há chances de trabalho ainda na Suzano, no Estaleiro Jurong, na ArcelorMittal Tubarão, na Imetame, na Brinox, na Café Cacique, na Biancogrês, entre outras fábricas. 

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected], colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail. 
  • Vagas: 13 para Cariacica
  • Técnico de segurança do trabalho (1)
  • Faturista (1)
  • Mecânico ajustador (3)
  • Estágio para técnico em mecânica (8)

    Viminas

    Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
    • Vagas: 19 para Serra
    • Auxiliar de produção (17)
    • Coordenador de processos (2)

    Suzano

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 5
    • Vagas para área florestal
    • Analista silvicultura PL (Conceição da Barra)
    • Motorista prancha (Aracruz)
    • Operador máquinas florestais (São Mateus)
    • Técnico logística florestal (Aracruz)
    • Vagas para área de suprimentos
    • Almoxarife (Aracruz)

    ArcelorMittal Tubarão

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 3
    • Arquiteto de dados sênior (Vitória)
    • Eletricista de equipamentos (Serra)
    • Especialista em pesquisa & desenvolvimento - Tecnologias Digitais (Vitória)

    Imetame

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 16 para Aracruz
    • Imetame Logística Porto
    • Assistente técnico (planilheiro)
    • Operador de equipamentos (escavadeira)
    • Operador de equipamentos (caçamba)
    • Mecânico (máquinas pesadas)
    • Imetame Metalmecânica
    • Montador de andaime (offshore)
    • Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
    • Inspetor de pintura escalador (offshore)
    • Assistente administrativo
    • Técnico de enfermagem do trabalho
    • Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)
    • Gerente (administrativo/financeiro/operacional)
    • Analista (psicólogo)
    • Imetame Energia
    • Analista (integridade de poço onshore)
    • Assistente técnico (planejamento)
    • Operador de produção 
    • Técnico (químico)

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    Fortlev

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 2 para Serra
    • Assistente de crédito
    • Estagiário financeiro

    Vale

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 2 para Vitória
    • Analista de tecnologia da informação pleno - serviços - corporativo
    • Analista operacional – automação de barragens - remoto

    Estaleiro Jurong

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 4 para Aracruz
    • Engenheiro de comissionamento
    • Técnico de comissionamento mecânico
    • Engenheiro de projetos
    • Engenheiro de instrumentação naval

    Brinox

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 35 para Linhares
    • Analista de métodos e processos pleno 
    • Assistente de faturamento 
    • Assistente de logística 
    • Auxiliar de produção
    • Expedidor 
    • Líder de logística
    • Líder de produção
    • Médico do trabalho
    • Operador de empilhadeira
    • Operador de máquinas
    • Técnico de enfermagem do trabalho 

    Real Café

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 4 para Viana
    • Auxiliar de serviços gerais
    • Estagiário(a) de Ensino Superior
    • Estagiário(a) de Logística
    • Profissional da área comercial

    Biancogrês

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 12 para Serra
    • Eletromecânico (1)
    • Estagiário Engenharia de Produção (1)
    • Estagiário Engenharia Mecânica
    • Operador industrial (1)
    • Estagiário Administração de Empresas (1)
    • Estagiário Engenharia Elétrica (1)
    • Operador de empilhadeira (1)
    • Representante de vendas (5)

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    Weg

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vaga: 1 para Linhares
    • Ajudante de produção

    Três Corações

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 4 para Cariacica
    • Consultor de vendas (3)
    • Promotor de vendas (1)

    Cedisa

    Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
    • Vaga: 1 para Serra
    • Auxiliar de almoxarifado

    Brametal

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 5 para Linhares
    • Analista de expedição
    • Controlador de estoque
    • Expeditor
    • Ajudante de produção
    • Técnico de enfermagem

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    Marcopolo

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 6 para São Mateus
    • Almoxarife (movimentações)
    • Auxiliar de produção
    • Operador de máquinas automatizadas
    • Soldador(a) montador(a) de produção
    • Estagiário

    Zucchi Stones

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 13 para Serra
    • Operador de ponte rolante
    • Auxiliar de produção
    • Operador de politriz
    • Resinador
    • Trainee de vendas
    • Vendedor latam
    • Analista de dados
    • Polidor de pedras
    • Assistente de exportação
    • Mecânico
    • Desenhista orçamentista
    • Coordenador de TI
    • Supervisor de manutenção

    Massas Villoni

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 11 para Viana
    • Auxiliar de produção
    • Operador A
    • Encarregado
    • Auxiliar de produção
    • Operador de máquinas
    • Operador de telemarketing receptivo
    • Eletricista
    • Analista de recursos humanos
    • Mecânico industrial 
    • Operador de caldeira
    • Operador de produção

    Perfil Alumínio do Brasil

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 2
    • Analista de BI (Vila Velha)
    • Ferramenteiro especializado (Viana)

    Adcos

    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    • Vagas: 4 para Serra
    • Estagiário (a) Diretoria
    • Assistente de cadastro
    • Analista de e-commerce / CRM
    • Analista de e-commerce / Trade Marketing Digital

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    Café Cacique

    Como se candidatar: os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com o título "Aux. Administrativo - RH".
      • Vaga: 1 para Linhares
      • Auxiliar administrativo - RH

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