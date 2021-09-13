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Aplicativo abre 300 vagas exclusivas para motoristas mulheres no ES

Para fazer o cadastro, é necessário carteira de habilitação, na categoria B, com a observação de que Exerce Atividade Remunerada (EAR)

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 15:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 set 2021 às 15:33
Aplicativo abre cadastro para motoristas mulheres
Aplicativo abre cadastro para motoristas mulheres Crédito: Freepik
Um novo aplicativo, que chega ainda este ano na Grande Vitória, está cadastrando mulheres para trabalharem como motoristas. São 300 oportunidades para quem tem carteira de habilitação, na categoria B, com a observação de que Exerce Atividade Remunerada (EAR).
Projeto Todas Elas
De acordo com a empresária Andréa Pedroni, a plataforma de transporte Lady Driver, que funciona desde 2017 em São Paulo, foi criado para oferecer mais segurança e comodidade ao público feminino, tanto para profissionais quanto as que utilizam aplicativos para se locomover.
Para fazer o cadastro, a motorista deve baixar o aplicativo, disponível para Android.
É necessário apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o carro deve ter no máximo 8 anos de fabricação, quatro portas, cinco lugares e ar condicionado. As motoristas também vão precisar ter conta bancária. Além disso, a empresa vai verificar se ela não tem antecedentes criminais.
“Sabemos que muitas mulheres tiveram que abrir mão da sua independência financeira durante a pandemia, muitas por conta dos filhos estarem em casa, longe da escola, e outras perderam os seus empregos, assim o Lady Drive é uma oportunidade para que elas sejam reinseridas no mercado de trabalho e possam voltar a atuar como provedoras ou colaboradoras do sustento familiar”, pontuou Andréa.
A forma de remuneração das motoristas é um dos diferenciais do aplicativo. O pagamento à condutora se inicia a partir do momento em que aceita a corrida para buscar a passageira. Do valor da corrida, 75% fica com a profissional.

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