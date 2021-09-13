Aplicativo abre 300 vagas exclusivas para motoristas mulheres no ES

Aplicativo abre cadastro para motoristas mulheres Crédito: Freepik

Um novo aplicativo, que chega ainda este ano na Grande Vitória , está cadastrando mulheres para trabalharem como motoristas. São 300 oportunidades para quem tem carteira de habilitação, na categoria B, com a observação de que Exerce Atividade Remunerada (EAR).

De acordo com a empresária Andréa Pedroni, a plataforma de transporte Lady Driver, que funciona desde 2017 em São Paulo, foi criado para oferecer mais segurança e comodidade ao público feminino, tanto para profissionais quanto as que utilizam aplicativos para se locomover.

Para fazer o cadastro, a motorista deve baixar o aplicativo , disponível para Android.

É necessário apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o carro deve ter no máximo 8 anos de fabricação, quatro portas, cinco lugares e ar condicionado. As motoristas também vão precisar ter conta bancária. Além disso, a empresa vai verificar se ela não tem antecedentes criminais.

“Sabemos que muitas mulheres tiveram que abrir mão da sua independência financeira durante a pandemia, muitas por conta dos filhos estarem em casa, longe da escola, e outras perderam os seus empregos, assim o Lady Drive é uma oportunidade para que elas sejam reinseridas no mercado de trabalho e possam voltar a atuar como provedoras ou colaboradoras do sustento familiar”, pontuou Andréa.