ES tem 6.700 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22)

Há postos para auxiliar de estoque, carpinteiro, costureira, motorista carreteiro, motorista de caminhão, telefonista, técnico em segurança do trabalho, vendedor interno, entre outras chances

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:50

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.700 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (22). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 876. Há oportunidades para atendente do setor de laticínios, atendente central de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, balconista, controlador de serviços de máquinas de veículos, copeiro de hospital, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.213, sendo 414 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para jardineiro, técnico em meio ambiente, atendente, auxiliar de serviços, soldador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.900. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, assistente administrativo pcd, atendente do setor de frios, auxiliar operacional de logística, cegonheiro, eletricista de instalações, fiel de depósito, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 250 Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, armazenista, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, cuidador de pessoas idosas e dependentes, pedreiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 514. Há oportunidades para açougueiro desossador, ajudante de cozinha, assistente de vendas, auxiliar de estoque, bilheteiro de agência, costureira, eletricista, encanador, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 52. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, ajudante de obra pcd, zelador pcd, caldeireiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 151. Há oportunidades para auxiliar de estoque, carpinteiro, costureira, motorista carreteiro, motorista de caminhão, telefonista, técnico em segurança do trabalho, vendedor interno, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 51. Há oportunidades para auxiliar de escritório, consultor de vendas, motofrentista, motorista de caminhão pesado com munk, operador de guindaste, pedreiro, sinaleiro, trabalhador da avicultura de postura, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 473. Há oportunidades para ajudante de limpeza industrial, artífice, assessor de cliente, atendente, auxiliar de logística, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, conferente de produção, montador de andaime, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 313. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de restaurante, auxiliar de depósito, fiscal de controle patrimonial, motorista entregador, operador de caixa, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 605. Há oportunidades para atendente de suporte, ajudante de cozinha, auxiliar de lavanderia, ajudante de obras, atendente de padaria, auxiliar de serviços gerais, balconista de padaria supermercado, caseiro, eletricista automotivo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 23. Há oportunidades para agente de microcrédito, ajudante de motorista, técnico de segurança do trabalho, farmacêutico, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 46. Há oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, chapeiro, cozinheiro geral, garçom, marceneiro, recreador, técnico de operação eletrônica, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 233. Há oportunidades para ajudante armador de estrutura de concreto armado, agente de pátio, cortador de pedras, eletricista de manutenção em geral, lavador de veículos, entre outras chances. Veja as vagas.

