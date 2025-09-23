Blitz do emprego oferece quase 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (24)

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:18
A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (24) uma blitz do emprego com quase 2 mil vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação ocorre das 13 às 16 horas, no Terminal de Laranjeiras, com apoio do Sine Móvel.
Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório. O atendimento será de graça.
Além dos postos de trabalho, a equipe do Sine vai orientar sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego.
“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, afirma a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani.
No próximo sábado, dia 27 de setembro, a blitz do emprego vai estar na Praça das Águias, em Costa Bela. O atendimento será feito das 8h às 12h.
CONFIRA AS VAGAS
Para conferir outros postos de trabalho, clique aqui.
SERVIÇO
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o