Blitz do emprego oferece quase 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (24)

Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:18

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade
Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (24) uma blitz do emprego com quase 2 mil vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação ocorre das 13 às 16 horas, no Terminal de Laranjeiras, com apoio do Sine Móvel.

Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório



Além das possibilidades de trabalho, a ação terá ainda serviços da Agência do Microcrédito, Procon, Simplifica Cariacica, Cesan e da unidade móvel da Casa do Empreendedor

Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório. O atendimento será de graça.

Além dos postos de trabalho, a equipe do Sine vai orientar sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego.

“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, afirma a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani.

No próximo sábado, dia 27 de setembro, a blitz do emprego vai estar na Praça das Águias, em Costa Bela. O atendimento será feito das 8h às 12h.

CONFIRA AS VAGAS

  • Açougueiro (50 vagas, com chances também para pessoas com deficiência)
  • Auxiliar de laboratório de análises clínicas (2)
  • Assistente administrativo pcd (25)
  • Atendente de lanchonete (80)
  • Mecânico diesel - exceto de veículo automotores (15, com vaga também para pcd)
  • Promotor cultural (1, também com vaga para pcd)

Para conferir outros postos de trabalho, clique aqui. 

SERVIÇO

  • Blitz do Emprego – Terminal de Laranjeiras
  • Local: Av. Eldes Scherrer Souza – Parque Residencial Laranjeiras, Serra
  • Data: quarta-feira (24 de setembro)
  • Horário: 13h às 16h
Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

