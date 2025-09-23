Terminal de Laranjeiras

Blitz do emprego oferece quase 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (24)

Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:18

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (24) uma blitz do emprego com quase 2 mil vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação ocorre das 13 às 16 horas, no Terminal de Laranjeiras, com apoio do Sine Móvel.

Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório. O atendimento será de graça.

Além dos postos de trabalho, a equipe do Sine vai orientar sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego.

“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, afirma a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani.

No próximo sábado, dia 27 de setembro, a blitz do emprego vai estar na Praça das Águias, em Costa Bela. O atendimento será feito das 8h às 12h.

CONFIRA AS VAGAS

Açougueiro (50 vagas, com chances também para pessoas com deficiência)

Auxiliar de laboratório de análises clínicas (2)

Assistente administrativo pcd (25)

Atendente de lanchonete (80)

Mecânico diesel - exceto de veículo automotores (15, com vaga também para pcd)

Promotor cultural (1, também com vaga para pcd)

Para conferir outros postos de trabalho, clique aqui.

SERVIÇO

Blitz do Emprego – Terminal de Laranjeiras

Local: Av. Eldes Scherrer Souza – Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Av. Eldes Scherrer Souza – Parque Residencial Laranjeiras, Serra Data: quarta-feira (24 de setembro)

quarta-feira (24 de setembro) Horário: 13h às 16h

