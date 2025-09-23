Home
Mutirão em Cariacica oferece 1.500 vagas de emprego nesta terça-feira (23)

Além das possibilidades de trabalho, a ação terá ainda serviços da Agência do Microcrédito, Procon, Simplifica Cariacica, Cesan e da unidade móvel da Casa do Empreendedor

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:33

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Cariacica realiza nesta terça-feira (23) um mutirão com 1.500 vagas de emprego para cargos de vários níveis de escolaridade. A iniciativa faz parte do projeto “Desenvolvimento nas Praças”, que reúne em um só espaço diversos serviços da prefeitura.

Além das possibilidades de trabalho, a ação terá ainda serviços da Agência do Microcrédito, Procon, Simplifica Cariacica, Cesan e da unidade móvel da Casa do Empreendedor

No local, estarão oito empresas com seus recrutadores de RH, realizando entrevistas e contratações imediatas nas áreas de supermercados, logística, construção civil e comércio. Há oportunidades para jardineiro, técnico em meio ambiente, atendente, auxiliar de serviços, soldador, entre outros postos.

Haverá ainda chances para estágio de ensino médio e superior, além de cadastros para o programa Adolescente Aprendiz e para cursos de qualificação profissional.

Para se candidatar às vagas de emprego, os interessados devem levar documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Além das possibilidades de trabalho, a ação terá ainda serviços da Agência do Microcrédito, Procon, Simplifica Cariacica, Cesan e da unidade móvel da Casa do Empreendedor, ampliando o acesso da população a atendimentos essenciais.

Até o final do ano o projeto vai visitar outros bairros de Cariacica, como Nova Brasília, Jardim Botânico, Bela Aurora, Castelo Branco, Padre Gabriel e Vila Palestina. As datas ainda ainda serão divulgadas.

SERVIÇOS

  • Desenvolvimento na Praça em Porto de Santana
  • Dia: Terça-feira (23)
  • Local: Praça de Porto de Santana
  • Horário: das 8h às 13h

