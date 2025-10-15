1.008 vagas

Saiba como se inscrever no concurso do Iases sem pagar nada

Candidatos que atenderem os requisitos do edital podem pedir isenção do valor nos dias 15 e 16 de outubro; certame tem inscrições abertas até 14 de novembro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:39

Agente socioeducativo do Iases Crédito: Iases / Divulgação

A taxa de inscrição do concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo. Entretanto, quem não tiver condições de arcar com este custo pode solicitar a isenção do valor para garantir a participação sem pagar nada.

Os concursos realizados pelo governo estadual, que inclui o Iases, concedem isenção da taxa para pessoas que se enquadrem nos seguintes requisitos:

Hipossuficiência econômica

Doadores de medula óssea

Prestadores de serviço no período Eleitoral

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física

Pessoa com deficiência

Doadores de sangue).

Os interessados podem solicitar o benefício nos dias 15 e 16 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. A lista dos isentos será divulgada no dia 23 de outubro.

De acordo com o edital, a comissão organizadora poderá, a qualquer tempo, realizar a verificação da veracidade das informações declaradas, inclusive mediante consulta a bancos de dados oficiais ou solicitação de documentos comprobatórios adicionais.

Sobre o concurso

Vagas

São 1.008 oportunidades.

O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.

Carga horária

40 horas semanais

Cargos

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Vagas: 842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres.

842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres. Requisito: nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo

nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo Salário: R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

Vagas: 166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.

166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito. Requisito: nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber

nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Quando serão as inscrições do Iases?

De 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.

Taxa de inscrição

O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.

Etapas

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório

Teste de Avaliação Física

Teste de Avaliação Psicológica

Investigação Social

Curso de Formação Profissional, todos de caráter eliminatório.

Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório

Avaliação Psicológica

Investigação Social, ambas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.

Onde serão aplicadas as provas?

A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

Como será o teste físico para os agentes?

O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:

Teste de Força na Barra Fixa

Teste de Abdominal Remador

Teste de Corrida 12 minutos.

Viu algum erro?

