Saiba como se inscrever no concurso do Iases sem pagar nada

Candidatos que atenderem os requisitos do edital podem pedir isenção do valor nos dias 15 e 16 de outubro; certame tem inscrições abertas até 14 de novembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:39

Agente socioeducativo do Iases
Agente socioeducativo do Iases Crédito: Iases / Divulgação

A taxa de inscrição do concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo. Entretanto, quem não tiver condições de arcar com este custo pode solicitar a isenção do valor para garantir a participação sem pagar nada.

Os concursos realizados pelo governo estadual, que inclui o Iases, concedem isenção da taxa para pessoas que se enquadrem nos seguintes requisitos:

  • Hipossuficiência econômica
  • Doadores de medula óssea
  • Prestadores de serviço no período Eleitoral
  • Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
  • Pessoa com deficiência
  • Doadores de sangue).

Os interessados podem solicitar o benefício nos dias 15 e 16 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. A lista dos isentos será divulgada no dia 23 de outubro. 

De acordo com o edital, a comissão organizadora poderá, a qualquer tempo, realizar a verificação da veracidade das informações declaradas, inclusive mediante consulta a bancos de dados oficiais ou solicitação de documentos comprobatórios adicionais.

Sobre o concurso

Vagas

São 1.008 oportunidades.

O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.

Carga horária

40 horas semanais

Cargos

  • AGENTE SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres.
  • Requisito: nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo
  • Salário:  R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

  • TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.
  • Requisito: nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber
  • Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Quando serão as inscrições do Iases?

De 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

Taxa de inscrição

O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.

Etapas

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

  • Provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Teste de Avaliação Física
  • Teste de Avaliação Psicológica
  • Investigação Social
  • Curso de Formação Profissional, todos de caráter eliminatório.

Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

  • Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Avaliação Psicológica
  • Investigação Social, ambas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.

Onde serão aplicadas as provas?

A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

Como será o teste físico para os agentes?

O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:

  • Teste de Força na Barra Fixa
  • Teste de Abdominal Remador
  • Teste de Corrida 12 minutos.
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

