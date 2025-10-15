Saiba como se inscrever no concurso do Iases sem pagar nada

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:39
A taxa de inscrição do concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo. Entretanto, quem não tiver condições de arcar com este custo pode solicitar a isenção do valor para garantir a participação sem pagar nada.
Os concursos realizados pelo governo estadual, que inclui o Iases, concedem isenção da taxa para pessoas que se enquadrem nos seguintes requisitos:
Os interessados podem solicitar o benefício nos dias 15 e 16 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. A lista dos isentos será divulgada no dia 23 de outubro.
De acordo com o edital, a comissão organizadora poderá, a qualquer tempo, realizar a verificação da veracidade das informações declaradas, inclusive mediante consulta a bancos de dados oficiais ou solicitação de documentos comprobatórios adicionais.
São 1.008 oportunidades.
O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.
40 horas semanais
De 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.
TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.
As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.
A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.
O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:
