600 vagas

Saiba como fazer o concurso da Polícia Penal sem pagar nada

Remuneração inicial da carreira é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800; prazo para pedir o benefício será nos dias 7 e 8 de outubro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:59

Polícia Penal vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação / Sejus

A taxa de inscrição do concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo é de R$ 87. É mediante este pagamento que a participação do candidato na seleção está garantida. Mas quem se encaixar em um dos requisitos exigidos pela isenção pode fazer o certame sem pagar nada. O benefício é concedido em circunstâncias específicas e mediante comprovação.

Nos concursos do Espírito Santo, que inclui o da Polícia Penal, a isenção é concedida nos seguintes casos:

Hipossuficiência econômica (CadÚnico)

Doadores de medula óssea

Prestação de serviço eleitoral

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda

Pessoa com deficiência (PcD)

Doadores de sangue.

O prazo para pedir o benefício será nos dias 7 e 8 de outubro, no site do Idcap.

A taxa de inscrição serve, principalmente, para custear as despesas relacionadas à organização e execução do certame. Isso inclui a contratação da empresa organizadora na aplicação das provas, a confecção e impressão dos materiais necessários, a remuneração dos profissionais envolvidos, entre outros custos.

Sobre o concurso

O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo oferece 600 vagas. O salário inicial da carreira é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Os requisitos da função incluem ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B". O edital prevê ainda reserva de vagas com 120 postos destinados a negros, 60 a pessoas com deficiência e 30 a indígenas. Haverá também formação de cadastro reserva.

Os candidatos aprovados ingressarão no quadro de pessoal efetivo da Polícia Penal sob o regime jurídico estatutário, ou seja, com estabilidade. Oss aprovados podem ser nomeados para qualquer unidade prisional do Estado, conforme a necessidade da Administração Pública.

Quando serão as inscrições para o concurso da Polícia Penal?

As inscrições podem ser feitas no período de 7 a 27 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.

Qual o valor da inscrição?

A taxa de participação é de R$ 87, poderá ser paga até 28 de outubro, em toda a rede bancária ou por meio de canais digitais (sites e aplicativos).

Quem tem direito à isenção da taxa?

A isenção pode ser solicitada com base em diversas leis estaduais, incluindo hipossuficiência econômica (CadÚnico), doação de medula óssea, prestação de serviço eleitoral/ES, isenção da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, pessoa com deficiência (PcD) e doadores de sangue.

O prazo para pedir o benefício será nos dias 7 e 8 de outubro, no site do Idcap.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro. Os candidatos terão que responder 60 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação com 20 a 30 linhas.

Os candidatos terão 4h30 para resolver os exames. A aplicação da prova serão das 14h às 18h30.

Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 50% da pontuação total da prova objetiva e não obter nota 0 em qualquer disciplina.

O que cai na prova?

O conteúdo programático engloba:

Língua Portuguesa (10 questões);

Raciocínio lógico-matemático (10);

Informática (5);

Atualidades (5);

Ética no serviço público (5);

Conhecimentos específicos (25).

Onde serão as provas?

As provas objetivas do concurso público da Polícia Penal serão aplicadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

As demais etapas vão ocorrer na Grande Vitória.

Quais são as outras etapas?

Os candidatos passarão por:

Avaliação biopsicossocial

Teste de aptidão física

Exame psicotécnico

Exame de saúde

Investigação social

Curso de formação

Como será o teste físico?

O Teste de Aptidão Física tem caráter eliminatório e busca aferir a capacidade mínima para suportar as exigências do cargo de Policial Penal.

A avaliação engloba os seguintes exercícios:

Teste de Força na Barra Fixa (Diferenciado por gênero: repetições para masculino e sustentação isométrica para feminino).

Teste de Abdominal Remador.

Teste de Corrida (12 minutos).

Quando será o curso de formação de policiais penais?

A previsão é de que os aprovados comecem o curso de formação a partir de 2026, em data que ainda será definida. Durante o treinamento, o candidato regularmente matriculado recebe auxílio-financeiro equivalente a 50% do subsídio inicial do cargo.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta