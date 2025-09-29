Saiba como fazer o concurso da Polícia Penal sem pagar nada

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:59
A taxa de inscrição do concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo é de R$ 87. É mediante este pagamento que a participação do candidato na seleção está garantida. Mas quem se encaixar em um dos requisitos exigidos pela isenção pode fazer o certame sem pagar nada. O benefício é concedido em circunstâncias específicas e mediante comprovação.
Nos concursos do Espírito Santo, que inclui o da Polícia Penal, a isenção é concedida nos seguintes casos:
O prazo para pedir o benefício será nos dias 7 e 8 de outubro, no site do Idcap.
A taxa de inscrição serve, principalmente, para custear as despesas relacionadas à organização e execução do certame. Isso inclui a contratação da empresa organizadora na aplicação das provas, a confecção e impressão dos materiais necessários, a remuneração dos profissionais envolvidos, entre outros custos.
O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo oferece 600 vagas. O salário inicial da carreira é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.
Os requisitos da função incluem ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B". O edital prevê ainda reserva de vagas com 120 postos destinados a negros, 60 a pessoas com deficiência e 30 a indígenas. Haverá também formação de cadastro reserva.
Os candidatos aprovados ingressarão no quadro de pessoal efetivo da Polícia Penal sob o regime jurídico estatutário, ou seja, com estabilidade. Oss aprovados podem ser nomeados para qualquer unidade prisional do Estado, conforme a necessidade da Administração Pública.
As inscrições podem ser feitas no período de 7 a 27 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 87, poderá ser paga até 28 de outubro, em toda a rede bancária ou por meio de canais digitais (sites e aplicativos).
A isenção pode ser solicitada com base em diversas leis estaduais, incluindo hipossuficiência econômica (CadÚnico), doação de medula óssea, prestação de serviço eleitoral/ES, isenção da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, pessoa com deficiência (PcD) e doadores de sangue.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro. Os candidatos terão que responder 60 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação com 20 a 30 linhas.
Os candidatos terão 4h30 para resolver os exames. A aplicação da prova serão das 14h às 18h30.
Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 50% da pontuação total da prova objetiva e não obter nota 0 em qualquer disciplina.
O conteúdo programático engloba:
As provas objetivas do concurso público da Polícia Penal serão aplicadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
As demais etapas vão ocorrer na Grande Vitória.
Os candidatos passarão por:
O Teste de Aptidão Física tem caráter eliminatório e busca aferir a capacidade mínima para suportar as exigências do cargo de Policial Penal.
A avaliação engloba os seguintes exercícios:
A previsão é de que os aprovados comecem o curso de formação a partir de 2026, em data que ainda será definida. Durante o treinamento, o candidato regularmente matriculado recebe auxílio-financeiro equivalente a 50% do subsídio inicial do cargo.
