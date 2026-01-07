Prefeitura de Viana divulga resultado dos pedidos de isenção de concurso

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:49
A Prefeitura de Viana divulgou, nesta quarta-feira (6), o resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição dos concursos para o quadro geral (001/2025) e magistério (002/2025).
Quem pediu o benefício pode conferir se teve a solicitação atendida no site do Instituto Consulplan, empresa responsável pelos certames.
Os candidatos que tiveram o pedido negado devem fazer o pagamento integral da taxa de participação para permanecer na disputa.
De acordo com a prefeitura, cada candidato pode se inscrever para até dois cargos, desde que as provas sejam realizadas em turnos diferentes. Caso seja identificada mais de uma inscrição para o mesmo cargo ou turno, será mantida apenas a inscrição realizada por último, automaticamente homologada pelo sistema, e as demais serão canceladas, sem direito à restituição de valores.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viana foram prorrogadas até quinta-feira, dia 8 de janeiro. Ao todo, são 427 vagas, distribuídas pelo quadro geral (159) e magistério (268). Os salários podem chegar a R$ 6,6 mil. De acordo com o prefeito do município, Wanderson Bueno (Podemos), o certame já tem mais de 10 mil inscritos.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, empresa responsável pelo certame.
A prefeitura também divulgou um terceiro edital, com 60 vagas para agente de combate às endemias (20) e agente comunitário de saúde (4). Entretanto, o prazo para se inscrever, neste caso, segue até 15 de janeiro, no mesmo endereço eletrônico citado acima.
487 vagas, distribuídas por três editais:
Salário
Variam de R$ 1.776,50 a R$ 6.270.
Para o quadro geral e o magistério, o atendimento ocorre de 2 de dezembro de 2025 a 8 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, empresa responsável pelo certame. Já o prazo para se inscrever para agente de combate à endemias e agente comunitário de saúde termina no dia 15 de janeiro, no mesmo endereço eletrônico citado acima.
As provas para os cargos de níveis médio, superior e magistério serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026, enquanto que para agentes de endemias e comunitários em 1º de março de 2026.
