Enem dos concursos: provas serão aplicadas em seis cidades do ES

São mais de 3.600 vagas, distribuídas por 32 órgãos federais, com salários que variam de R$ 4.787,59 e R$ 17.726,42. Os candidatos podem se inscrever em nove blocos temáticos

Publicado em 3 de julho de 2025 às 11:26

Oportunidades em vários ministérios Crédito: Helio Montferre/Ipea

As provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, serão aplicadas no dia 5 de outubro em 228 cidades brasileiras, incluindo seis municípios do Espírito Santo. >

Os exames vão ocorrer em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.>

Os candidatos aos cargos de nível médio deverão responder a 68 questões, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 48 de Conhecimentos Específicos.>

Já as provas para cargos de nível superior contarão com 90 questões, das quais 30 de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos.>

>

Somente os habilitados na primeira fase serão convocados para as avaliações discursivas, marcadas para o dia 7 de dezembro. Nessa etapa, os testes para cargos de nível superior serão compostos por duas questões discursivas, enquanto os de nível médio exigirão a produção de uma redação dissertativa-argumentativa.>

A segunda edição CNU oferece 3.652 vagas distribuídas por 32 órgãos federais. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 4.787,59 e R$ 17.726,42. Os candidatos podem se inscrever em nove blocos temáticos.>

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de julho, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos. É necessário ter conta do gov.br.>

VAGAS>

3.652 para cargos de níveis médio, técnico e superior. Serão 2.480 para contratação imediata, enquanto que as demais 1.172 chances serão preenchidas no curto prazo após a homologação dos resultados​.>

O certame reserva 25% das oportunidades a negros, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas, totalizando 35% dos postos destinados a ações afirmativas.>

A maior parte das vagas, 2.089, são para trabalhar no Distrito Federal, que abriga a maioria dos órgãos federais. As demais por outros Estados. >

BLOCOS TEMÁTICOS>

São nove blocos temáticos, sendo que cada um deles concentra órgãos e carreiras por áreas de atuação semelhantes. A distribuição é a seguinte:>

Seguridade Social — Saúde, Assistência Social e Previdência

Cultura e Educação

Ciências, Dados e Tecnologia

Engenharias e Arquitetura

Administração

Desenvolvimento Socioeconômico

Justiça e Defesa

Intermediário — Saúde

Intermediário — Regulação >

De acordo com o edital, os candidatos poderão concorrer a mais de um cargo dentro do mesmo bloco temático. A ordem de preferência entre as vagas disponíveis no segmento escolhido deve ser feita no ato da inscrição.>

ÓRGÃOS PARTICIPANTES>

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Fundação Biblioteca Nacional (FBN)

Fundação Cultural Palmares (FCP)

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Fundação Nacional das Artes (Funarte)

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Ministério da Fazenda

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Ministério da Saúde

Ministério das Cidades

Ministério da Pesca e Aquicultura

Ministério do Turismo

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Agência Nacional de Mineração (ANM)

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Imprensa Nacional

Comando da Aeronáutica

Comando do Exército

Comando da Marinha

Hospital das Forças Armadas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) >

QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO>

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão recebidos até 8 de julho. Tem direito a pedir gratuidade pessoas que se encaixam em uma das condições abaixo:>

Beneficiárias do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde

Bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni)

Beneficiárias ou ex-beneficiárias do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). >

QUANDO SERÃO AS PROVAS>

A prova objetiva está marcada para 5 de outubro, enquanto a avaliação discursiva ocorrerá em 7 de dezembro. Haverá aplicação em 228 cidades espalhadas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.>

No Espírito Santo, os testes serão aplicados em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. >

OUTRAS ETAPAS>

O período para envio dos documentos relativos à análise de títulos, etapa específica para alguns cargos, vai de 13 a 19 de novembro. Os procedimentos de verificação para cotistas serão realizados entre 8 e 17 de dezembro.>

CRONOGRAMA>

Inscrições: de 2 a 20 de julho

de 2 a 20 de julho Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 8 de julho

de 2 a 8 de julho Pagamento da taxa de inscrição: até 21 de julho

até 21 de julho Aplicação da prova objetiva: 5 de outubro

5 de outubro Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro

de 13 a 19 de novembro Aplicação da prova discursiva: 7 de dezembro

7 de dezembro Divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026 >

